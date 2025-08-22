Tarifaço: linha de crédito será para empresas com ao menos 5% do faturamento afetado Governo detalhou nesta sexta plano para socorrer setores mais afetados por taxa de Trump; BNDES anunciou linha extra Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 22/08/2025 - 18h17 (Atualizado em 22/08/2025 - 18h43 ) twitter

Mercadante anunciou linha extra do BNDES Tomaz Silva/Agência Brasil - 22.05.2025

A linha de crédito de R$ 30 bilhões anunciada pelo governo federal para socorrer os setores mais afetados pelo tarifaço dos presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será voltada às empresas que tiveram ao menos 5% do faturamento total atingido pela taxa dos EUA.

O período considerado para a análise é de julho de 2024 a junho de 2025. A tarifa de 50% aos produtos brasileiros comprados pelos norte-americanos foi anunciada por Trump em 9 de julho e começou a valer em 6 de agosto.

Os ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços detalharam nesta sexta-feira (22) as medidas apresentadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana passada, na medida provisória Brasil Soberano. O plano inclui, além da linha de R$ 30 bilhões, oriunda do FGE (Fundo de Garantia à Exportação), compras públicas e devolução de impostos.

O detalhamento foi feito no BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), no Rio de Janeiro (RJ). No evento, o banco anunciou uma linha de crédito extra, de R$ 10 bilhões — voltada a empresas taxadas em menos de 50%.

‌



“Quem perdeu mais de 5% de seu faturamento por tarifaço é prioridade. Vamos garantir para as MPMEs [pequenas e médias empresas]. Estimamos R$ 22 bilhões de garantias. O BNDES vai destinar R$ 10 bilhões em crédito para empresas taxadas em menos de 50%”, destacou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Ele ressaltou que o crédito para as firmas tarifadas em menos de 50% não terá as mesmas condições das linhas para aquelas com taxação maior.

‌



Condições

No total, os R$ 40 bilhões (R4 30 bilhões do FGE + R$ 10 bilhões do BNDES) vão financiar capital de giro e investimentos para adaptação da atividade produtiva, como aquisição de máquinas e equipamentos e abertura de mercados.

As empresas impactadas em ao menos 5% do faturamento total poderão acessar a linha Giro Diversificação, com garantia do PEAC FGI (Programa Emergencial de Acesso a Crédito com a garantia do Fundo Garantidor para Investimentos), para o caso de pequenas e médias empresas.

‌



As firmas afetadas, no mínimo, em 20% do faturamento vão poder entrar em todas as linhas PEAC FGI e FGO (Fundo de Garantia de Operações), para o caso de pequenas e médias empresas.

