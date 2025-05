Thiaguinho, Turma do Pagode, Porão do Rock e Brasas Festival animam o fim de semana do DF Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 23/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/05/2025 - 02h00 ) twitter

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

O fim de semana de Brasília está recheado de eventos. Entre os destaques estão show de pagode com Thiaguinho e Turma do Pagode, festival de rock com bandas nacionais e internacional, evento sertanejo com open churrasco, além de festas juninas. As atividades começam nesta sexta-feira (23).

Veja os shows deste fim de semana Reprodução/Instagram @thiaguinho/ @turmadopagode

Thiaguinho e Turma do Pagode

O cantor Thiaguinho e a banda Turma do Pagode são as atrações desta sexta-feira (23), no Parque da Cidade. O público poderá curtir uma noite com muito samba e pagode. A classificação é de 16 anos.

Onde : Estacionamento 2, Parque da Cidade

: Estacionamento 2, Parque da Cidade Quando : sexta-feira (23)

: sexta-feira (23) Horário : 18h às 2h

: 18h às 2h Valor: a partir de R$ 119

Barão Vermelho, Titãs e Biquíni

No domingo (25), será a vez do público curtir rock com as bandas Barão Vermelho, Biquíni e Titãs. Com uma mescla de sucessos como “Sonífera Ilha”, “Marvin”, “Bete Balanço” e “Por você”, as bandas prometem uma noite especial para os fãs.

Onde : Parque da Cidade

: Parque da Cidade Quando : domingo (25)

: domingo (25) Horário : 18h às 2h

: 18h às 2h Valor: a partir de R$ 80

Veja os festivais deste fim de semana Reprodução/ Instagram @brasasfestival / @ poraodorock

Brasas Festival

Brasília recebe neste domingo (25) a 6 ª edição do Brasas Festival com open bar e churrasco. O evento terá mais de 30 estações de churrasco, que vai desde carnes nobres a exóticas, e acompanhamentos preparados pelos chefs. Além disso, a programação contará com as participações da banda Sereníssima e dos cantores Belluco, Elson anário, Murilo de Benício e Pedro Paulo e Mateus.

Onde : Estacionamento do Parque da Cidade

: Estacionamento do Parque da Cidade Quando : domingo (25)

: domingo (25) Horário : 11h

: 11h Valor: a partir de R$ 360

Follow The Sun

Neste sábado (24), Brasília recebe o festival Follow The Sun, na Orla do Cota Mil. Sob o comando do DJ Bhaskar, o evento traz uma experiência única ao lago, com uma seleção especial de convidados. A classificação é de 18 anos.

Onde : Orla do Cota Mil

: Orla do Cota Mil Quando : sábado (24)

: sábado (24) Horário : 22h

: 22h Valor: a partir de R$ 81

Porão do Rock

A Arena BRB recebe a edição de volta do Porão do Rock, um dos festivais mais tradicionais do Brasil, nesta sexta-feira (23) e sábado (24). A banda norte-americana Stone Temple Pilots será uma das atrações do evento. Além disso, terá shows de Sepultura, Raimundos, CPM 22 e Dead Fish, BaianaSystem, Terno Rei, Matanza Ritual e Menores Atos.

Onde : Arena BRB Mané Garrincha

: Arena BRB Mané Garrincha Quando : sexta-feira (23) e sábado (24)

: sexta-feira (23) e sábado (24) Horário : 18h

: 18h Valor: a partir de R$ 170

Exposição tem entrada gratuita Divulgação/ CCBB

ROUCKA-Kafla em Movimento

O CCBB recebe a exposição “ROUCKA-Kafla em Movimento”, um conjunto expressivo de pinturas que convida o público a experimentar a interação entre literatura e artes visuais. Ao todo, são 44 obras dividas entre pinturas e litogravuras. A classificação é livre.

Onde : CCBB

: CCBB Quando : até domingo (25)

: até domingo (25) Horário : terça-feira a domingo das 9h às 21h

: terça-feira a domingo das 9h às 21h Valor: gratuito

Energia, Sou Watt

O Sesi Lab está com a exposição “Energia, Sou Watt”, que aborda o papel do cidadão no enfrentamento das mudanças climáticas. Cada visitante tem a responsabilidade de tomar decisões sobre o futuro energético de uma cidade, equilibrando demandas sociais, econômicas e ambientais. Ao longo de dez estações, equipadas com dispositivos interativos, são apresentados problemas reais sobre um tema cada vez mais urgente, construindo, passo a passo, um mix energético equilibrado e com metas até 2050.

Onde : Sesi Lab

: Sesi Lab Quando : até 7 de setembro

: até 7 de setembro Horário : terça a sexta-feira, das 9h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 10h às 19h

: terça a sexta-feira, das 9h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 10h às 19h Valor: gratuito apenas neste fim de semana; demais dias R$ 20 (inteira)

Netsuke Contemporâneos Esculpidos em Madeira

A Embaixada japonesa vai estrear a exposição “Netsuke Contemporâneos Esculpidos em Madeira” a partir de terça-feira (27), no Espaço Cultural Renato Russo. A mostra reúne 63 esculturas que cabem na palma da mão criadas por 41 habilidosos artesãos e quatro artistas contemporâneos do Japão. A entrada é gratuita.

Onde : Espaço Cultural Renato Russo

: Espaço Cultural Renato Russo Quando : 27/5 a 29/6

: 27/5 a 29/6 Horário : de terça a domingo, das 10h às 20h

: de terça a domingo, das 10h às 20h Valor: gratuito

Veja os arraiás deste fim de semana Divulgação/Agência Brasil

São João do Lago

Onde : Clube ASES

: Clube ASES Quando : sábado (24)

: sábado (24) Horário : 20h

: 20h Valor: R$ 20

Arraiá de águas Claras

Onde : Faculdade Uniplan

: Faculdade Uniplan Quando : sexta (23) e sábado (24)

: sexta (23) e sábado (24) Horário : 19h às 2h

: 19h às 2h Valor: R$ 30

Arraiá Eduardo e Mônica

Onde : Complexo Cordel

: Complexo Cordel Quando : 30 de maio

: 30 de maio Horário : 19h

: 19h Valor: R$ 50

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

