Trânsito terá mudanças e metrô horário ampliado devido a jogo do Brasil contra Colômbia no DF Metrô vai funcionar até às 23h30 com embarque e desembarque; Estação Central mantém embarque até 00h30 Brasília|Do R7, em Brasília 20/03/2025 - 09h27 (Atualizado em 20/03/2025 - 10h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Metrô vai operar em horário estendido Paulo H Carvalho / Agência Brasília - 07.03.2023

Devido ao jogo das eliminatórias da Copa entre Brasil e Colômbia, a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal estenderá o horário de funcionamento dos trens do metrô nesta quinta-feira (20). Todas as estações estarão abertas para embarque e desembarque das 5h30 às 23h30. Após este horário, até às 0h30, somente a Estação Central estará aberta para embarque e desembarque, e as demais vão funcionar somente para desembarque.

Além das mudanças no transporte público, o trânsito no DF sofrerá alterações feitas pelo Detran (Departamento de Trânsito do DF). O jogo vai acontecer na Arena BRB Mané Garrincha às 21h45 e deve receber 70 mil pessoas.

O Detran vai atuar no controle do tráfego próximo ao estádio e em pontos fixos para melhorar a fluidez e garantir a segurança do público. Na quarta-feira (19), às 23h59, o estacionamento do Planetário foi isolado, sendo destinado para táxis e veículos de transporte de passageiros por aplicativo.

Veja alterações Detran/Divulgação - arquivo

Já hoje, a partir das 16h30, as equipes de fiscalização do Detran-DF darão início às operações de trânsito para auxiliar a travessia de pedestres, coibir infrações e realizar o controle do tráfego. Além disso, em pontos estratégicos serão utilizados painéis eletrônicos de mensagens para orientar os condutores e pedestres.

‌



Saída do estádio

Durante a dispersão, a partir das 23h, na altura do estacionamento rotativo, os veículos da saída “A” serão direcionados para a via N1, já os veículos da saída “B” seguirão no sentido Colégio Militar.

O Detran-DF implantará sinalização para melhorar o fluxo de veículos em sentido único, para isso a rotatória da Curva do Chinelo, próxima ao Complexo Aquático Cláudio Coutinho, ficará bloqueada.

‌



Veja mudanças Detran/Divulgação - arquivo

A via SRPN, na altura do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ficará em sentido único, em direção à N1. Na via S1, nos cruzamentos na altura do Memorial dos Povos Indígenas e na altura do Centro de Convenções Ulysses Guimarães será implantada sinalização com cones para facilitar a dispersão do fluxo proveniente da via N1.

Haverá ainda alterações nos semáforos em diversos pontos para auxiliar na fluidez do tráfego.

‌



Na via N2 serão realizadas interdições nas rotatórias próximas ao Shopping ID e à 5° Delegacia de Polícia, com o objetivo de direcionar o fluxo de veículos para o Eixo Monumental. Os agentes do Detran-DF farão o fechamento do cruzamento da via N2/W3 Norte, próximo ao Brasília Shopping, impedindo o acesso dos veículos provenientes da W3 à via N2. Os agentes do Detran-DF também vão implementar uma sinalização para favorecer a dispersão dos veículos da N2 para a W3 Norte.

Veja mudanças Detran/Divulgação - arquivo

O Detran-DF recomenda aos condutores a utilizarem as áreas de estacionamento disponíveis na Arena BRB Mané Garrincha, Parque da Cidade, Clube do Choro, anexo do Palácio do Buriti, Setor Hoteleiro Norte e Setor de Rádio e TV Norte. Para as ações de segurança viária durante o evento, o Detran-DF contará com um efetivo de 150 agentes de trânsito, 45 viaturas, oito motocicletas, cinco guinchos e uma aeronave.

Veja mudanças no trânsito Detran

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

*com informações da Agência Brasília e Companhia do Metropolitano do DF