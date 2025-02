Três homens são presos com 2.500 aves silvestres em gaiolas precárias no Distrito Federal Animais foram resgatados no Paranoá, eles eram levados de Goiás para Pernambuco onde seriam vendidos a R$ 100 cada

Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 14/02/2025 - 09h10 (Atualizado em 14/02/2025 - 11h30 ) twitter

