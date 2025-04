Tribunal de Contas convida população a responder pesquisa sobre transporte público no DF Levantamento faz parte de auditoria para avaliar a satisfação da população com os ônibus da capital do país Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 09/04/2025 - 10h25 (Atualizado em 09/04/2025 - 10h47 ) twitter

ônibus deixam de receber dinheiro em espécie nesta quarta Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília -

O TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal) convida a população para responder uma pesquisa sobre transporte público no DF. O objetivo do levantamento é entender os principais desafios e aspectos que precisam de mais atenção do governo na mobilidade urbana. Todas as respostas serão confidenciais, garantindo o sigilo e anonimato.

Segundo o Tribunal, a pesquisa leva no máximo quatro minutos para ser respondida. Entre os temas avaliados estão pontualidade, segurança, acessibilidade, limpeza, lotação, além da qualidade do atendimento aos passageiros dos ônibus da capital do país.

Com base nos resultados, será possível traçar um diagnóstico realista do transporte público no DF, identificar problemas e orientar as fiscalizações do Tribunal de Contas nos próximos anos.

Os dados também poderão auxiliar a Secretaria de Mobilidade Urbana a aperfeiçoar os serviços oferecidos aos passageiros.

O questionário pode ser respondido até o dia 21 de abril (acesse aqui). E em caso de dúvidas, também é possível consultar o manual do questionário (veja aqui).

