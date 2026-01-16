Ursula von der Leyen diz que acordo Mercosul-UE ‘é a conquista de uma geração inteira’
Ao lado de Lula, presidente da Comissão Europeia afirma que parceria ‘vai multiplicar oportunidades’
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, discursou nesta sexta-feira (16), em encontro com o presidente Lula no Rio de Janeiro. O objetivo da reunião foi discutir os próximos passos do acordo de parceria entre a União Europeia e o Mercosul.
“Sejam bem-vindos ao maior mercado do mundo e à maior área de livre-comércio do mundo, e isso é uma área de parceria, de abertura, isso é o poder da amizade, do entendimento entre povos, entre regiões e entre oceanos e é assim que a gente cria a prosperidade verdadeira”, inicia Ursula.
A líder afirma que o comércio internacional deve ser um benefício para todo mundo. Segundo ela, o acordo, classificado como “a conquista de uma geração inteira” trará um mundo que opera em confiança e em trabalho de equipe.
A presidente aponta que, em 2027, serão completados 20 anos da parceria estratégica entre UE e Brasil: “Esse acordo vem em boa hora, pois isso vai multiplicar as oportunidades, com acesso mútuo a mercados estratégicos, regras claras, previsíveis, como também cadeias de abastecimento que terminam virando verdadeiras rodovias que nos leva ao investimento”, finaliza.
