Ursula von der Leyen diz que acordo Mercosul-UE ‘é a conquista de uma geração inteira’

Ao lado de Lula, presidente da Comissão Europeia afirma que parceria ‘vai multiplicar oportunidades’

Brasília|Do R7, com RECORD NEWS

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Ursula Von Der Leyen, presidenta da Comissão Europeia, discursou no Rio de Janeiro.
  • O encontro com o presidente Lula teve como foco o acordo de parceria entre a UE e o Mercosul.
  • A líder destacou que o acordo vai multiplicar oportunidades e promover um comércio internacional benéfico.
  • Ela enfatizou a importância de regras claras e cadeias de abastecimento para impulsionar investimentos.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, discursou nesta sexta-feira (16), em encontro com o presidente Lula no Rio de Janeiro. O objetivo da reunião foi discutir os próximos passos do acordo de parceria entre a União Europeia e o Mercosul.

“Sejam bem-vindos ao maior mercado do mundo e à maior área de livre-comércio do mundo, e isso é uma área de parceria, de abertura, isso é o poder da amizade, do entendimento entre povos, entre regiões e entre oceanos e é assim que a gente cria a prosperidade verdadeira”, inicia Ursula.


A líder afirma que o comércio internacional deve ser um benefício para todo mundo. Segundo ela, o acordo, classificado como “a conquista de uma geração inteira” trará um mundo que opera em confiança e em trabalho de equipe.

A presidente aponta que, em 2027, serão completados 20 anos da parceria estratégica entre UE e Brasil: “Esse acordo vem em boa hora, pois isso vai multiplicar as oportunidades, com acesso mútuo a mercados estratégicos, regras claras, previsíveis, como também cadeias de abastecimento que terminam virando verdadeiras rodovias que nos leva ao investimento”, finaliza.

