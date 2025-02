‘Vamos esperar antes de formar opiniões’, diz Barroso após posse de Trump nos EUA À RECORD, presidente do STF avalia cenário de transformações e indica haver caminhos além da visão da presidência dos EUA Brasília|Do R7 20/01/2025 - 16h43 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h43 ) twitter

O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso Reprodução/RECORD - 20.01.2025

Em entrevista à RECORD nesta segunda-feira (20), o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, disse que ainda não é possível fazer uma avaliação de como vai ser o novo mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Sem muita capacidade de prever, salvo que pelo menos em um primeiro momento vai ocorrer um conjunto de transformações e medidas. Há preocupações geopolíticas, há preocupações de ordem diversas, mas eu acho que a gente deve esperar para ver como as coisas estão acontecendo antes de formar opiniões. Então, neste momento, eu estou só acumulando informação”, destacou.

Barroso deu a declaração na Suíça. O presidente do STF foi ao país europeu nesta semana para participar de eventos sobre temas como segurança jurídica e o combate à desinformação em redes sociais.

Ao comentar sobre a posse de Trump, contudo, ele disse que “o mundo hoje é um mundo plural” e que “não existem hegemonias absolutas”.

“Há polaridades e a iniciativa privada, há caminhos diversos. Também não acho que o mundo possa estar inteiramente a reboque de uma pessoa e uma visão de mundo. O mundo é plural, e portanto as pessoas que não estiverem felizes com alguns encaminhamentos vão procurar suas alternativas”, afirmou Barroso.

O ministro também destacou que deve haver respeito à convivência e ao cumprimento de escolhas democráticas. “Eu penso que o mais importante seja a capacidade de preservar a democracia, e as pessoas que pensam de maneira diferente, conviverem”.

Posse de Trump

O republicano Donald Trump tomou posse como o 47º presidente dos Estados Unidos em Washington, Estados Unidos, nesta segunda-feira. Trump recebeu 312 votos do colégio eleitoral americano e teve 51% dos votos populares . Ele assume a presidência com a promessa de acabar com o conflito no Oriente Médio, já que teve papel importante no acordo de cessar-fogo antes mesmo de assumir o poder.

Além disso, pretende dar fim à guerra entre Ucrânia e Rússia , fazer frente ao comércio chinês com o aumento de tarifas de produtos importados e reduzir o custo de vida para os americanos, que disparou com o aumento da inflação durante o governo de Joe Biden.

No discurso de posse , o republicano ainda prometeu que vai reforçar as Forças Armadas, uma das pastas com maior investimento no país.

“A gente vai construir a Forças Armadas mais fortes do mundo, vamos mensurar nosso sucesso, não somente pelas batalhas que ganhamos, mas também pelas guerras que colocamos um fim e, mais importante, as guerras que não vamos entrar”, disse Trump. Ele ainda afirmou que quer deixar um legado de “pacificador e unificador”.