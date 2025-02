Veja momento em que Moraes ameaçou prender Mauro Cid por omissões em delação Segundo Moraes, o colaborador reafirmou o interesse em colaboração de forma voluntária e sem pressão Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 20/02/2025 - 13h22 (Atualizado em 20/02/2025 - 14h27 ) twitter

Em audiência, Moraes ameaçou prender Mauro Cid por omissões em colaboração premiada Roque de Sá/Agência Senado - 11.7.2023

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), advertiu o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, por omissões e contradições e mentiras na colaboração premiada e ameaçou prender o militar mantivesse omissões quanto às informações.

A cena aparece em um dos vídeos de delação do militar. Mais cedo, Moraes tirou o sigilo dos vídeos. Para Moraes, a efetividade da colaboração não pode haver omissões.

“Novos laudos foram juntados e se percebeu que há uma série de omissões e contradições e mentiras na colaboração. Isso fez com que a Polícia federal encaminhasse um relatório. Eu solicitei à PGR um parecer sobre a questão e o procurador e defendeu a prisão preventiva. Fiz esse breve resumo porque essa audiência foi convocada para permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há um pedido de prisão”.

Sem pressão

Segundo Moraes, o colaborador reafirmou o interesse em colaboração de forma voluntária e sem pressão.

“Mantivemos os termos. Nos termos da colaboração, o colaborador tem benefícios e obrigações. Nas obrigações é falar a verdade, não se omitir, não se contradizer. Não há a ideia de ‘só respondo o que me perguntam’”, disse.

Em delação, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro citou, na tentativa de golpe de Estado a existência de um grupo de pessoas denominado “radicais” que tentaram convencer o então presidente da República Jair Bolsonaro a executar um golpe de Estado.

Segundo o depoimento de Cid, ele presenciou reuniões em novembro de 2022 entre Felipe Martins, ex-assessor internacional do ex-presidente em que foi apresentado um documento com várias páginas de “considerandos”, que retratava as interferências do Poder Judiciário no Poder Executivo e no final era um decreto que determinava a prisões de várias pessoas.

Denúncia da PGR

Na terça-feira (18), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou ao STF denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 33 por suposto envolvimento em um plano de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Agora, o ministro Alexandre de Moraes vai analisar a denúncia. Segundo a defesa de Bolsonaro, ele “jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam”.