Veja programação completa dos três dias de comemorações do aniversário de 65 anos de Brasília Festividades começam neste sábado (19) com shows gratuitos, atrações culturais, espaço kids e roda-gigante; confira Brasília|Do R7 18/04/2025 - 12h28 (Atualizado em 18/04/2025 - 12h28 )

Atrações serão centralizadas na Esplanada Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - arquivo

O aniversário de 65 anos de Brasília terá uma comemoração intensa de três dias de shows e atrações culturais. A festividade começa neste sábado (19) e segue até segunda (21) com o tema “O melhor tempo é agora” e será realizada na área central da capital do país, na Esplanada dos Ministérios. A expectativa é reunir artistas de diversos estilos musicais, como forró, gospel, frevo, pagode, axé, piseiro e sertanejo.

As apresentações vão ocorrer no palco montado com telões, passarela e uma estrutura que inclui camarotes, área kids, espaço pet, roda-gigante, tirolesa e praça de alimentação. Para facilitar o acesso da população, o transporte público coletivo segue gratuito durante todo este feriado prolongado, assim como o acesso está liberado ao Zoológico de Brasília e Jardim Botânico.

A programação musical tem início no sábado (19), com os shows de Wesley Safadão e Léo Santana como atrações principais. No domingo (20), o palco será comandado por grandes nomes da MPB, como Fagner, artista cearense dono de hits como Borbulhas de Amor, Deslizes, Canteiros e Espumas ao Vento; e também pelo o Grande Encontro, formado por Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, que reúne alguns dos mais importantes e populares artistas nordestinos. A noite terá apresentação de Mari Fernandez.

Já na segunda-feira (21), feriado pelo aniversário de Brasília, os destaques ficam por conta do cantor gospel Eli Soares, da banda brasiliense Menos É Mais e da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, que aproveitará a ocasião para gravar um novo conteúdo audiovisual.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Veja a programação completa dos 65 anos de Brasília:

Sábado, 19 de abril

14h – Abertura oficial: Solenidade institucional

14h – Dih Ribeiro (artista local)

15h – Inauguração da exposição fotográfica Brasília Ontem e Hoje

15h10 – Eduardo & Mônica (artista local)

16h20 – Willian & Marlon (artista local)

17h30 – Enzo & Rafael (artista local)

18h40 – Samuel Rocha (artista local)

19h50 – Heverton & Heverson (artista local)

20h – Os Melhores do Mundo (Teatro Nacional)

21h – Show nacional: Wesley Safadão

23h – Show nacional: Léo Santana

2h – Encerramento do dia

Domingo, 20 de abril

14h – Abertura

14h – Teatro infantil e atividades recreativas

15h – Rock Beats (artista local)

16h10 – Diggão (artista local)

17h20 – Miguel Santos (artista local)

18h30 – Show nacional: Fagner

19h – TJ Fernandes (Teatro Nacional)

20h30 – Show nacional: O Grande Encontro (Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo)

22h – Show nacional: Mari Fernandez (Contrato do Ministério do Turismo)

23h50 – Show de luzes com drones

2h – Encerramento do dia

Segunda, 21 de abril

11h – Eli Soares (Celebração Gospel)

14h – Abertura

14h – Teatro infantil e atividades recreativas

14h – Adriana Samartini (artista local)

14h30 – Exibição de vídeos: A História de Brasília

15h10 – Grupo BenzaDeus (artista local)

15h50 – Doze Por Oito (artista local)

17h30 – Leon Correa (artista local)

19h – Show nacional: Menos é Mais

21h – Show de abertura: Bruno César & Rodrigo (Contrato do Ministério do Turismo)

23h30 – Show nacional: Zé Neto & Cristiano (Contrato do Ministério do Turismo)

0h – Espetáculo pirotécnico e encerramento oficial das celebrações

2h – Encerramento do show e do evento.

*Com informações da Agência Brasília

