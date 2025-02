Vídeo: Bombeiros resgatam cadela que caiu em poço no Distrito Federal Animal estava a dois metros de profundidade e foi puxada por uma corda Brasília|Do R7 28/01/2025 - 17h54 (Atualizado em 28/01/2025 - 18h25 ) twitter

Teresa foi resgatada por agentes do CBMDF Divulgação/CBMDF - 28.01.2025

Agentes do CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do DF) resgataram uma cadela que caiu em um poço com dois metros de profundidade no assentamento 26 de setembro, no Distrito Federal , nesta terça-feira (28). Teresa, a cachorra, não teve ferimentos. Veja o vídeo do momento do resgate acima.

Segundo a corporação, os bombeiros foram chamados pela tutora do animal, que os guiou até o local em que ela estava. Depois de analisar o local e os riscos, os agentes “optaram por fazer uma laçada com intuito de abarcar o tronco do animal”.

No vídeo, é possível ver o momento que os bombeiros conseguem içar Teresa do buraco usando cordas. Ela parece assustada, e os agentes usam uma rede para garantir que o animal não ataque. A tutora acompanhou a operação e acalmou a cadela.

O CBMDF não soube informar como a cachorra caiu no poço.