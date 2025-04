Violência infantil na internet aumenta em um ano; Disque 100 recebe 1 denúncia cada 4 horas Queixas de violações a direitos de crianças e adolescentes tiveram leve alta no 1º trimestre do ano em relação ao de 2024 Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 17/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/04/2025 - 02h00 ) twitter

Disque 100 registrou mais de 2.000 denúncias de violência contra crianças online em 2024 Isac Nobrega/PR (Arquivo)

As denúncias de violência na internet contra crianças e adolescentes nos três primeiros meses de 2025 tiveram uma leve alta em relação ao mesmo intervalo do ano passado, segundo dados do canal Disque 100, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. De janeiro a março deste ano, foram 570 denúncias, enquanto no primeiro trimestre de 2024 foram 526. Em média, o Disque 100 recebe uma queixa de violência infantil na internet a cada quatro horas.

Em uma única denúncia, mais de um tipo de violação contra crianças e adolescentes pode ser reportada. De janeiro a março deste ano, o Disque 100 contabilizou 2.553 episódios de violência contra o público infantojuvenil no meio digital, contra 2.315 em 2024.

O Disque 100 recebe denúncias de violação a direitos civis e políticos, direitos sociais, à igualdade, à integridade, à liberdade e à vida. Neste ano, a maior parte das reclamações apresentadas ao Disque 100 foram por violência contra a integridade (psíquica, negligência, física ou patrimonial), com 509.

A diferença de números se dá pelo fato de cada denúncia poder ser relacionada a outros agravantes. Um mesmo caso, por exemplo, pode estar relacionado a mais de um crime.

‌



Para ampliar a proteção de crianças e adolescentes na internet, o Ministério da Justiça e Segurança Pública elabora um canal para unificar registros de atos contra esse público no ambiente online. A ideia é facilitar o acompanhamento de denúncias. Conforme noticiou o R7, a expectativa é concluir um projeto até o fim do ano.

A proposta ganhou força diante da morte da menina Sarah Raíssa, de 8 anos, que teria participado do “desafio do desodorante”, no Distrito Federal.

‌



Denúncias em outros anos

Ao longo de todo o ano de 2024, o Disque 100 recebeu 2.416 denúncias de violências na internet praticadas contra crianças e adolescentes. O número de violações no período alcançou 10.357 situações.

Em 2023, a quantidade de denúncias foi maior, alcançando 2.798. Naquele ano, o Disque 100 registrou 10.579 episódios de violência.

‌



Riscos no ambiente digital

Dados do Instituto DimiCuida, com base em notícias jornalísticas e relatos de pais, apontam que ao menos 56 crianças e adolescentes morreram ou ficaram feridas após participarem de desafios da internet nos últimos 11 anos no Brasil.

Ao todo, foram relatadas 23 mortes de crianças ou adolescentes, sendo o Ceará o estado com mais casos: 11. Os números coletados pela organização são utilizados como base de análise no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Por meio de nota enviada ao R7, a pasta também disse estudar o desenvolvimento de um aplicativo para restringir acesso de crianças e adolescentes a conteúdos inapropriados na internet.

