'X' fecha escritório no Brasil após Moraes ameaçar prender representante da empresa Rede social criticou ministro do STF e disse que medida é para proteger equipe da empresa; serviço vai continuar disponível Brasília|Do R7, em Brasília 17/08/2024 - 12h08 (Atualizado em 17/08/2024 - 12h37 )



Rede social X diz que 'responsabilidade é exclusivamente de Moraes' Gustavo Moreno/STF - 15.8.2024

A equipe de Assuntos Governamentais Globais da rede social X (antigo Twitter) anunciou neste sábado (17) que vai encerrar as atividades do escritório da empresa no Brasil após o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes ameaçar prender a representante da instituição no país caso a rede social não cumpra decisões judiciais. Ao anunciar a medida, a rede social publicou um ofício sigiloso assinado por Moraes e disse que a responsabilidade pela saída da empresa do Brasil é “exclusivamente” do ministro. A rede social afirmou que o serviço segue disponível no país.

Last night, Alexandre de Moraes threatened our legal representative in Brazil with arrest if we do not comply with his censorship orders. He did so in a secret order, which we share here to expose his actions.



Despite our numerous appeals to the Supreme Court not being heard,… pic.twitter.com/Pm2ovyydhE — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) August 17, 2024

Na publicação, o X diz que Moraes “ameaçou nosso representante legal no Brasil com prisão se não cumprirmos suas ordens de censura”. “Ele fez isso em uma ordem secreta, que compartilhamos aqui para expor suas ações”, escreveu a rede social.

“Apesar de nossos inúmeros recursos ao Supremo Tribunal Federal não terem sido ouvidos, de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e de nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo em nossa plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal”, continuou a empresa.

“Como resultado, para proteger a segurança de nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossas operações no Brasil, com efeito imediato. O serviço X continua disponível para a população do Brasil. Estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes. Suas ações são incompatíveis com um governo democrático. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer — democracia ou Alexandre de Moraes”, completou o X.

Decisão de Moraes

Ao informar que pode decretar a prisão da representante do X no Brasil por não atender ordens judiciais, Moraes disse que ela, “agindo de má-fé, está tentando evitar a regular intimação da decisão proferida nos autos, inclusive por meios eletrônicos, da qual já demonstrou ter conhecimento, com o fim de frustrar o seu cumprimento”.

Nas últimas semanas, Moraes determinou que a empresa retirasse do ar uma série de perfis, entre eles o do senador Marcos do Val (Podemos-ES). Na primeira decisão, de 8 de agosto, o ministro tinha ordenado o bloqueio das contas em um prazo de duas horas, sob pena de multa diária de R$ 50 mil.

Os perfis não foram bloqueados, e na sexta-feira (16) Moraes aumentou o valor da multa para R$ 200 mil por dia em caso de descumprimento. Além disso, decidiu que poderia mandar prender a representante da empresa no país em caso reiterado de desobediência a determinação judicial e afastar imediatamente a direção da empresa.