‘Fiat Pulse’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (11) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

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“Fiat Pulse” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (11). O SUV da marca chamou a atenção por abrir uma nova possibilidade no mercado de seminovos no Brasil.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 06h20 desta quinta (11). Confira: