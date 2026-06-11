‘Fiat Pulse’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (11)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Fiat Pulse” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (11). O SUV da marca chamou a atenção por abrir uma nova possibilidade no mercado de seminovos no Brasil.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 06h20 desta quinta (11). Confira: