SUVs entram em condição especial de compra e podem tornar a troca de carro mais vantajosa até agosto Com preços especiais, taxa zero e valorização de 100% da tabela FIPE no veículo usado em versões participantes, campanha da Jeep aposta em um dos principais fatores que influenciam a decisão de compra de um SUV zero quilômetro. As condições são válidas até 4 de agosto.

Suv Reprodução/jeep

Quem acompanha o mercado automotivo sabe que nem sempre surgem oportunidades que combinam preço competitivo, facilidades de financiamento e valorização do veículo usado na negociação. Por isso, períodos promocionais costumam chamar a atenção de consumidores que já pensavam em trocar de carro ou dar o primeiro passo para adquirir um SUV zero quilômetro.

É justamente esse cenário que a Jeep apresenta neste momento. Com condições comerciais válidas até 4 de agosto, a marca disponibiliza ofertas para três dos SUVs mais conhecidos do mercado brasileiro: Jeep Renegade, Jeep Compass e Jeep Commander.

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A iniciativa busca atender consumidores que procuram um veículo capaz de unir tecnologia, segurança, design e versatilidade para diferentes rotinas, seja na cidade, em viagens ou em trajetos que exigem mais robustez.

Oportunidade para quem busca um SUV zero quilômetro

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A procura por SUVs continua entre as principais tendências do setor automotivo. O motivo vai além do visual marcante: muitos consumidores valorizam a posição elevada de dirigir, o espaço interno, os recursos tecnológicos e a sensação de segurança oferecida por esse tipo de veículo.

Ao mesmo tempo, fatores como condições de financiamento e valorização do carro usado costumam ter peso importante na decisão de compra.

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Pensando nisso, a Jeep reúne benefícios que podem facilitar a troca de veículo, incluindo ofertas com taxa zero e condições especiais para quem deseja utilizar o automóvel atual como parte do pagamento.

Jeep Renegade tem preço promocional e condições diferenciadas

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Entre os destaques da campanha está o Jeep Renegade Altitude, disponível por R$ 124.990 durante o período promocional.

Além disso, versões do Jeep Renegade contam com 100% da tabela FIPE na avaliação do usado e taxa zero, fatores que podem representar uma economia relevante para quem pretende atualizar o veículo sem comprometer o orçamento.

Reconhecido pela combinação entre design marcante, tecnologia embarcada e versatilidade para diferentes tipos de percurso, o Jeep Renegade segue como uma das principais portas de entrada para o universo dos SUVs da marca.

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Jeep Compass reforça posição entre os SUVs mais desejados da categoria

Outro modelo contemplado na ação é o Jeep Compass Sport, oferecido por R$ 147.990.

O SUV também participa das condições especiais que incluem 100% da tabela FIPE no veículo usado e taxa zero em versões selecionadas.

Ao longo dos anos, o Jeep Compass conquistou espaço entre consumidores que buscam equilíbrio entre sofisticação, tecnologia e desempenho. O modelo reúne características que atendem desde deslocamentos urbanos até viagens em família, mantendo o padrão de qualidade associado à marca.

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Jeep Commander oferece espaço para até sete ocupantes

Para quem procura mais espaço interno e versatilidade para transportar família ou grupos maiores, a campanha também contempla o Jeep Commander Longitude com sete lugares por R$ 188.990.

O modelo se destaca pela proposta de oferecer conforto, tecnologia e capacidade para acomodar mais passageiros sem abrir mão do design característico dos SUVs da Jeep.

Com três fileiras de assentos, o Jeep Commander atende diferentes perfis de uso, desde viagens de longa distância até a rotina de famílias que valorizam praticidade e espaço.

Confira todas as condições disponíveis para o Jeep Commander

Condições válidas por tempo limitado

Para consumidores que já consideravam a troca de veículo nos próximos meses, o atual período promocional pode representar uma oportunidade estratégica para antecipar essa decisão.

Com ofertas que combinam preços especiais, taxa zero e valorização do usado em 100% da tabela FIPE em versões selecionadas, a Jeep reforça sua presença no segmento de SUVs e amplia as possibilidades para quem deseja adquirir um modelo zero quilômetro.

As condições são válidas até 4 de agosto e podem ser consultadas nas concessionárias participantes e nos canais oficiais da marca. *As informações acima são de responsabilidade do anunciante. O Portal R7 não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base neste conteúdo