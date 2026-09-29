Veja como ficou bar após carro invadir estabelecimento e atropelar cliente no interior de MG

Vídeo mostra como ficou a fachada de um bar após um carro invadir o estabelecimento durante um acidente, em Araguari, no Triângulo Mineiro, a 560 km de Belo Horizonte. As imagens mostram as portas de vidro completamente destruídas e parte da estrutura danificada após o impacto.



Uma jovem, de 20 anos, estava no bar no momento da batida e ficou ferida. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para atendimento médico. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.



No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!