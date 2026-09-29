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Veja como ficou bar após carro invadir estabelecimento e atropelar cliente no interior de MG

Imagens mostram os estragos causados pelo impacto, que destruiu a fachada de vidro do estabelecimento após o carro invadir o local em Araguari

Minas Gerais|Do R7

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Vídeo mostra como ficou a fachada de um bar após um carro invadir o estabelecimento durante um acidente, em Araguari, no Triângulo Mineiro, a 560 km de Belo Horizonte. As imagens mostram as portas de vidro completamente destruídas e parte da estrutura danificada após o impacto.

Uma jovem, de 20 anos, estava no bar no momento da batida e ficou ferida. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para atendimento médico. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.

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