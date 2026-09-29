Veja momento em que dupla furta porcos de fazenda em Jaboticatubas, na Grande BH
Câmeras de segurança registraram a ação em uma propriedade às margens da MG-010
Câmeras de segurança registraram dois homens entrando em uma fazenda e, pouco depois, saindo do local carregando um porco nas costas. O caso aconteceu em uma propriedade às margens da MG-010, em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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