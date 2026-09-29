Veja momento em que dupla furta porcos de fazenda em Jaboticatubas, na Grande BH

Câmeras de segurança registraram dois homens entrando em uma fazenda e, pouco depois, saindo do local carregando um porco nas costas. O caso aconteceu em uma propriedade às margens da MG-010, em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



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