Tempestade de areia é flagrada em Lençóis Paulista; veja imagens

A Defesa Civil flagrou nesta segunda-feira (22) o fenômeno conhecido como tempestade de areia no município de Lençóis Paulista, no interior de São Paulo.



Segundo o órgão, o monitoramento desse tipo de ocorrência apresenta desafios, uma vez que tempestades de areia em escala estadual são de difícil detecção por imagens de satélite. "A identificação torna-se mais evidente apenas quando o fenômeno abrange áreas continentais extensas e se desloca de forma mais ampla", afirma em nota.



A análise de imagens meteorológicas permitiu constatar a ocorrência desse fenômeno em diferentes regiões do Estado, incluindo Bauru, Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto, segundo a Defesa Civil.