Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

PM morre atropelado por motociclistas na zona norte de São Paulo

Ele realizava patrulhamento na Avenida Inajar de Souza, quando grupo de motocicletas não obedeceram a ordem de parada

Cidades|Do R7

  • Google News

Um policial militar Lucas Lopes Bernardo, de 27 anos, foi atropelado e morto de forma intencional durante uma tentativa de abordagem na madrugada deste domingo (4), na Avenida Inajar de Souza, Jardim Peri, na zona norte da capital paulista.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.