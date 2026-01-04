PM morre atropelado por motociclistas na zona norte de São Paulo
Ele realizava patrulhamento na Avenida Inajar de Souza, quando grupo de motocicletas não obedeceram a ordem de parada
Um policial militar Lucas Lopes Bernardo, de 27 anos, foi atropelado e morto de forma intencional durante uma tentativa de abordagem na madrugada deste domingo (4), na Avenida Inajar de Souza, Jardim Peri, na zona norte da capital paulista.
