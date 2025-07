Enem dos Concursos: ‘Prova mais difícil e concorrência maior’, diz especialista; veja dicas Banca deve elevar o nível de dificuldade da prova, tornando o concurso mais competitivo e consolidado Economia|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 05/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/07/2025 - 02h00 ) twitter

CNU 2 terá concorrência maior que primeira edição Joel Rodrigues/Agência Brasília

A segunda edição do Enem dos Concursos está com inscrições abertas até 20 de julho. Os candidatos devem se preparar para um novo formato de seleção, que será realizado em duas fases: a prova objetiva (5 de outubro) e a etapa discursiva (7 de dezembro).

A organização ficará a cargo da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Diferente do modelo anterior, esta edição contará com ajustes técnicos e logísticos, tornando o concurso mais consolidado.

O professor William Dornela afirma que, por já ter ocorrido uma vez, o processo seletivo tende a vir mais estruturado e, possivelmente, com maior grau de dificuldade.

“A banca e os órgãos envolvidos já possuem um ‘termômetro’ da edição anterior e podem calibrar o nível da prova”, avalia.

Como se preparar para o CNU 2

Segundo Dornela, o ideal é adotar uma preparação estratégica, alinhada ao estilo da FGV e às exigências específicas do certame. Entre as principais recomendações, destacam-se:

Estudo direcionado com base no edital, priorizando os eixos de maior peso para o cargo pretendido;

Resolução de provas anteriores da FGV para se familiarizar com o perfil da banca;

Planejamento por ciclos, incluindo revisões e prática constante com exercícios;

Simulados cronometrados aos fins de semana, com foco em ritmo e resistência;

Acompanhamento de temas atuais nas áreas social, ambiental e política — conteúdos recorrentes nas questões interdisciplinares e na redação.

O que estudar

Após escolher o bloco temático de interesse, é essencial direcionar os estudos aos conteúdos específicos daquela área. Contudo, a parte comum do edital, presente na maioria dos blocos, também tem peso significativo.

As disciplinas mais frequentes na parte geral incluem:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Matemática Básica

Ética e Administração Pública

Atualidades e Realidade Brasileira

Noções de Direito Constitucional e Administrativo

Os conteúdos específicos variam conforme o bloco escolhido, abrangendo temas como tecnologia, educação, saúde, engenharia, meio ambiente e políticas públicas.

Menos vagas e maior concorrência

Nesta edição, o concurso oferecerá 3.352 vagas — sendo 2.844 para cargos de nível superior e 508 para nível médio. Trata-se de uma redução significativa em relação ao ano passado, quando foram ofertadas 6.640 vagas.

Com menos oportunidades, a tendência é de aumento na concorrência e um nível mais elevado de exigência nas provas.

“A FGV costuma aplicar exames densos, especialmente para cargos técnicos e estratégicos. Os candidatos devem estar prontos para questões interpretativas e complexas”, destaca Dornela.

Novidades no edital

Participantes da primeira edição devem ficar atentos às atualizações. O novo edital traz mudanças relevantes, como:

Redução no conteúdo programático de determinados blocos;

Maior número de questões objetivas;

Separação das etapas: provas objetiva e discursiva ocorrerão em dias distintos;

Novos critérios de pontuação para a avaliação textual;

Atualização das cotas, em conformidade com a legislação vigente.

Na última quinta-feira (3), a primeira retificação do edital foi publicada no Diário Oficial da União. O texto modifica as formas de pagamento da taxa de inscrição, detalha o processo de isenção e amplia a quantidade de cidades onde as provas serão aplicadas.

Principais datas do CNU 2025

Inscrições : 2 a 20 de julho

: 2 a 20 de julho Pedido de isenção da taxa : 2 a 8 de julho

: 2 a 8 de julho Prova objetiva : 5 de outubro

: 5 de outubro Convocação para prova discursiva : 12 de novembro

: 12 de novembro Entrega de títulos : 13 a 19 de novembro

: 13 a 19 de novembro Prova discursiva : 7 de dezembro

: 7 de dezembro Verificação de cotas : 8 a 17 de dezembro

: 8 a 17 de dezembro Resultado preliminar : janeiro de 2026

: janeiro de 2026 1ª lista de classificados: 30 de janeiro de 2026

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

