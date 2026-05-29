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Receita Federal libera valores do primeiro lote de restituição do IR

Demais lotes serão pagos em 30 de junho, 31 de junho e 28 de agosto

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A Receita Federal começou a pagar a restituição do Imposto de Renda para mais de 8,7 milhões de contribuintes.

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