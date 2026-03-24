IR 2026: Receita Federal já recebeu mais de 1 milhão de declarações

A declaração do Imposto de Renda 2026 começou nesta segunda-feira (23) e apresenta novidades significativas. Entre as principais alterações está o sistema de cashback automático para contribuintes isentos que tiveram retenção na fonte.



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