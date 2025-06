‘A vida é cheia de surpresas’: pessoas que tentam ligar para o Irã encontram mensagem de voz misteriosa Ligações do exterior cresceram após a queda do WhatsApp no país Internacional|Do R7 22/06/2025 - 17h53 (Atualizado em 22/06/2025 - 17h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Origem das mensagens automáticas ainda não foi esclarecida Jornal da Record

Pessoas que tentaram ligar para familiares e amigos no Irã nos últimos dias foram surpreendidas por mensagens de voz misteriosas e pré-gravadas. As gravações começaram a circular depois que o governo iraniano impôs restrições ao acesso à internet em todo o país, na última quarta-feira (18), alegando questões de segurança.

Ao invés de ouvir a voz do destinatário, quem fazia a ligação era recebido por uma voz robótica. “Olá, e obrigado por dedicar seu tempo para ouvir”, diz a gravação. “A vida é cheia de surpresas inesperadas. E essas surpresas podem às vezes trazer alegria, enquanto outras vezes nos desafiam. A chave é descobrir a força dentro de nós para superar esses desafios.”

A mensagem, que dura cerca de 90 segundos, ainda orienta que o ouvinte feche os olhos e se imagine em um lugar que traga paz e felicidade. Ela foi ouvida por quem tentou contato com celulares no Irã, mas não foi registrada em chamadas para telefones fixos.

As ligações cresceram após a queda do WhatsApp no país, quando parentes no exterior buscaram contato direto por telefone. Especialistas acreditam que as mensagens podem estar relacionadas ao bloqueio de internet, uma prática comum do governo iraniano em momentos de tensão interna.

‌



Alp Toker, diretor da NetBlocks, organização que monitora a governança da internet, avaliou em entrevista à CNN que a gravação está associada às medidas de censura adotadas. “Quando a internet é cortada, os telefones precisam ir para algum lugar, e isso vai para a mensagem de reserva no dispositivo”, afirmou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A origem das mensagens automáticas ainda não foi esclarecida. Enquanto alguns acreditam que elas fazem parte de ações do próprio governo iraniano para reforçar o bloqueio de comunicação, outros especulam sobre um possível ataque cibernético estrangeiro. Nenhum posicionamento oficial foi divulgado por Teerã ou por Israel.

‌



O acesso à internet foi parcialmente restabelecido no sábado (21), após mais de 60 horas de interrupção. A NetBlocks, no entanto, aponta que a conectividade segue abaixo dos níveis normais, o que continua afetando a comunicação dentro e fora do país.

O Ministério das Comunicações do Irã afirmou que iranianos no exterior podem tentar contato com familiares por meio de aplicativos nacionais, sem garantir a plena normalização dos serviços. O país tem histórico de restringir o acesso à internet durante períodos de protestos e instabilidade interna.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp