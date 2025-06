Irã está isolado e Rússia está ocupada demais com a Ucrânia para intervir, afirma especialista

Em entrevista ao Hora News neste domingo (22), o especialista em política externa do Oriente Médio, Alexandre Ostrowieck, afirmou que o Irã está isolado no cenário internacional e que os principais atores que poderiam apoiá-lo estão enfraquecidos ou não teriam interesse em intervir.



“ A moral israelense não parece estar abalada . Eles estão com senso de missão muito grande de que esta guerra tem que acontecer", disse Ostrowieck. Ele explicou que grupos como o Hamas e o Hezbollah sofreram severas baixas — o primeiro na Faixa de Gaza e o segundo após ataques recentes.



Ostrowieck acrescentou que, embora a China apoie o Irã, esse apoio não é militar. Já a Rússia, tradicional aliada militar iraniana, está profundamente envolvida na guerra contra a Ucrânia e, por isso, não tem apetite" para intervir a favor do Irã nesta escalada .