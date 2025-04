Estados Unidos e Dinamarca devem ter primeira reunião oficial sobre situação da Groenlândia

A imprensa norte-americana afirma que representantes dos Estados Unidos e da Dinamarca devem iniciar conversas sobre situação da Groenlândia nesta semana. Donald Trump , desde que assumiu o cargo, demostra interesse em tomar o controle do território, alegando ser um movimento necessário para a segurança nacional.



Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (1°), Vladimir Feijó, professor e doutor em direito internacional, explica que “a criação de novas rotas comerciais ou a possibilidade de exploração econômica do território” são os principais motivos do presidente norte-americano considerar a ação como “lucrativa”.



Segundo Feijó, caso os EUA tomem posse da ilha — que apesar de ser autônoma e discutir uma independência, ainda pertence à Dinamarca — passariam a ser o “segundo país a mais ter costa ou mar territorial nessa região”, facilitando o acesso “diretamente sem precisar intermediar com outro país”, completa.