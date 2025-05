‘Adolescente mais peluda do mundo’ revela transformação radical de visual Supatra ‘Natty’ Sausuphan tem 25 anos, vive na Tailândia e passou a se depilar regularmente Internacional|Do R7 07/05/2025 - 20h50 (Atualizado em 07/05/2025 - 20h50 ) twitter

Supattra Sasupan realmente está irreconhecível sem os pelos no rosto Facebook/Supattra Sasupan

A jovem Supatra “Natty” Sausuphan, conhecida mundialmente por ser a “garota mais peluda do mundo”, reapareceu nas redes sociais com um novo visual e um novo amor, sete anos após seu casamento anterior. Aos 25 anos, a tailandesa comemorou sete meses de relacionamento feliz com sua nova parceira.

Supatra possui a rara Síndrome de Ambras, também chamada de “síndrome do lobisomem”, uma condição genética que causa crescimento excessivo de pelos por todo o corpo. Em 2010, ela entrou para o Guinness World Records como a adolescente mais peluda do mundo, com pelos espessos no rosto, braços, pernas, costas e orelhas.

Desde então, ela tem mantido o corpo livre de pelos por meio de depilação regular, já que o tratamento a laser não surtiu efeito duradouro. Supatra hoje exibe apenas um cabelo longo e saudável, parecendo muito diferente de quando foi registrada no Livro dos Recordes.

Imagens em seu Facebook mostram momentos de carinho com a nova companheira, incluindo passeios em parques e praias, comemorações de Ano Novo e diversas demonstrações de afeto público.

Embora ela não tenha revelado os motivos do término com o marido, com quem se casou em 2018, publicações com frases como “é sempre possível recomeçar” e “cada momento é um novo começo” sugerem que o relacionamento anterior terminou antes do início do novo.

Na época do casamento anterior, Supatra chamou o então marido de “amor da minha vida” e compartilhou fotos felizes ao lado dele, com declarações afetuosas. No entanto, a partir de 2024, passou a mostrar sua nova relação, marcando uma nova fase pessoal.

Supatra sempre encarou sua condição com coragem. Em uma entrevista ao Guinness World Records TV, ela afirmou: “Ser peluda me faz especial… este é o dia mais feliz da minha vida”. Ainda assim, admitiu que passou por situações difíceis devido ao bullying sofrido na escola, com apelidos como “rosto de macaco”.

Ela explicou que, apesar do crescimento dos pelos dificultar a visão às vezes, seu convívio com a condição é natural. “Sempre foi assim, então não sinto nada. Só espero um dia ser curada”, declarou em outra entrevista.

A condição de Supatra, documentada desde a Idade Média, é extremamente rara, com poucos casos registrados no mundo. No passado, pessoas com a síndrome eram chamadas de “lobisomens” e enfrentavam estigmas severos. No entanto, Supatra conta que sempre teve o apoio incondicional da família e dos amigos, o que ajudou a fortalecer sua autoestima.

