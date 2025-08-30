Aliados de Maduro: conheça o núcleo do governo venezuelano e suas funções no regime Círculo que orbita o presidente tem ligações com petróleo e Forças Armadas, além de raízes antigas no regime de Chávez Internacional|Do R7 30/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/08/2025 - 02h00 ) twitter

Nicolás Maduro, do Partido Socialista Unido da Venezuela, é presidente do país desde 6 de março de 2013 Agência Brasil

O governo de Nicolás Maduro se sustenta em um grupo pequeno, mas influente, de aliados que misturam laços familiares, políticos e militares. É esse núcleo duro que mantém o presidente no poder em meio à pior crise da história recente da Venezuela e às pressões cada vez mais fortes vindas do exterior.

Na última semana, o clima de tensão no país cresceu ainda mais. Os Estados Unidos voltaram a acusar Maduro de liderar o chamado Cartel de los Soles e enviaram navios de guerra para o Caribe. Segundo a Reuters, sete embarcações e um submarino nuclear já estão na região ou devem chegar até o início da próxima semana.

A frota inclui navios como o USS San Antonio, USS Iwo Jima e USS Fort Lauderdale. As embarcações estão transportando 4.500 militares, incluindo 2.200 fuzileiros navais.

Maduro respondeu ao avanço americano mobilizando a base de milicianos, composta por 4,5 milhões de combatentes, e reforçando o discurso de que Washington busca derrubar o regime.

“Fuzis e mísseis para a força camponesa! Para defender o território, a soberania e a paz da Venezuela”, disse Maduro após o envio dos navios americanos. “Mísseis e fuzis para a classe operária, para defender a nossa pátria!”

No centro do embate entre Maduro e EUA estão as figuras que orbitam o líder e controlam áreas-chave do Estado. São eles que ajudam a manter o regime em pé e cada vez mais aparelhado pelas forças de Maduro. A seguir, veja quem são e qual o papel de cada aliado dentro e fora do Palácio de Miraflores.

Jorge Rodríguez

Jorge Rodríguez Gómez é um político e psiquiatra venezuelano Reprodução/Presidência da Venezuela

Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez é considerado o principal articulador político do chavismo. Médico psiquiatra de formação, construiu uma longa trajetória no poder desde o governo de Hugo Chávez. No comando do Legislativo, atua como operador de negociações com setores da oposição e como peça-chave em diálogos com organismos internacionais. É também uma das vozes mais incisivas na defesa do regime.

Rodríguez tem uma história familiar marcada pela violência política. Seu pai, militante de esquerda, foi morto após sequestrar um empresário americano.

Em 2003, aderiu ao movimento chavista e rapidamente ascendeu às fileiras do poder. Sua experiência no Conselho Nacional Eleitoral lhe conferiu conhecimento profundo do sistema político venezuelano, que hoje utiliza para fortalecer o regime.

Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez também foi ministra da Comunicação e Informação Divulgação/Presidência da Venzuela

Irmã de Jorge, Delcy Rodríguez ocupa a vice-presidência executiva da Venezuela e coordena políticas internas e a gestão de recursos estratégicos.

Com perfil diplomático, já foi ministra das Relações Exteriores e consolidou influência nas áreas de petróleo e energia, pilares da economia venezuelana. Sua atuação combina a defesa política de Maduro com o controle técnico de setores cruciais da administração.

Na semana passada, Delcy reuniu-se com o chanceler russo Sergei Lavrov para tratar da escalada de tensão com os Estados Unidos.

“Discutimos aspectos de nossa agenda bilateral e o curso benéfico de nossa cooperação”, afirmou em comunicado.

Ela também agradeceu ao governo russo pelo “apoio incondicional” a Maduro e declarou respaldo aos esforços de Moscou em sua “luta contra o neofascismo”.

Vladimir Padrino López

Vladimir Padrino López é um general de quatro estrelas da Venezuela Mil.ru

Ministro da Defesa desde 2014, Padrino López é o elo mais importante entre Maduro e as Forças Armadas, instituição que sustenta o regime desde Chávez.

Sua permanência no cargo por mais de uma década reflete a confiança do presidente e o peso de sua lealdade para a manutenção do regime. Além de garantir apoio militar, supervisiona operações estratégicas de segurança nacional.

Em 2016, Maduro concedeu a Padrino López mais capacidade de atuação política, incluindo a distribuição de alimentos e medicamentos, o comando de missões militares e o controle de cinco dos principais portos do país.

Padrino já foi sancionado por vários países e está proibido de entrar na Colômbia. Em 2017, o Canadá o penalizou pela ruptura da ordem constitucional e, no ano seguinte, os Estados Unidos o incluíram em sua lista de sanções. Washington oferece recompensa de até US$ 15 milhões por informações que levem à sua prisão, alegando envolvimento de militares venezuelanos com o narcotráfico.

Diosdado Cabello

Cabello é descrito como pragmático por aliados, e não como um ideólogo do regime Reprodução/PSUV

Ex-presidente da Assembleia Constituinte e atual ministro do Interior, Justiça e Paz, Diosdado Cabello é um dos homens mais influentes do chavismo. Militar de carreira e companheiro de armas de Chávez, controla redes partidárias e estruturas regionais do regime. É visto como número dois na hierarquia política, atrás apenas de Maduro, e comanda um grupo próprio dentro do chavismo.

Cabello mantém um programa na TV estatal, “Con el Mazo Dando” (Atacando com o Martelo), usado para difundir a visão oficial de Maduro e atacar adversários políticos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) já manifestou preocupação com o tom intimidador da atração.

Apelidado de “o polvo” pela imprensa internacional, Cabello ainda é descrito como um líder com tentáculos em diversas áreas do poder.

Cilia Flores

Cilia Adela Gavidia Flores de Maduro é uma advogada e política venezuelana Assembleia Nacional do Equador

Apelida de “Cilita” por Nicolás Maduro, a primeira-dama venezuelana é chamada no discurso oficial do chavismo de “primeira combatente”. Companheira de Maduro há mais de três décadas, construiu sua própria trajetória política e se consolidou como uma das mulheres mais influentes do país.

Nascida em 1956, em Tinaquillo, no estado de Cojedes, Flores cresceu nos bairros populares do oeste de Caracas. Formada em direito trabalhista e penal, ganhou projeção ao integrar a equipe jurídica que defendeu Hugo Chávez e outros militares envolvidos na fracassada tentativa de golpe de 1992 contra o presidente Carlos Andrés Pérez.

Maduro, à época responsável pela segurança de Chávez e engajado na campanha por sua libertação, conheceu Flores no início da ascensão do chavismo.

Héctor Rodríguez

Héctor é apontado como possível sucessor de Maduro Reprodução/AVN

Ex-governador de Miranda e atual ministro da Educação, Héctor Rodríguez é apontado como representante da nova geração chavista. Próximo a Maduro, combina atuação técnica e articulação política em regiões estratégicas. Seu perfil o coloca como potencial sucessor em cargos mais altos dentro do regime.

A cúpula da PDVSA

A estatal petrolífera PDVSA, fonte essencial de recursos do governo, é comandada por dirigentes alinhados a Maduro. Mais do que uma empresa, a petroleira cumpre papel político: financia programas sociais e sustenta o caixa do Estado em meio às sanções internacionais. O controle da companhia é considerado vital para a sobrevivência do regime.

