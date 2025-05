Americano vira milionário após vencer loteria, mas é preso dias depois por agressão Morador do Kentucky acabou detido por bater em um policial durante uma briga em um hotel Internacional|Do R7 03/05/2025 - 14h44 (Atualizado em 03/05/2025 - 14h45 ) twitter

Linda Grizzle e seu filho James S. Farthing recebem cheque simbólico de loteria Kentucky Lottery

James S. Farthing, morador do Kentucky (EUA), foi preso na Flórida poucos dias após ganhar o maior prêmio da história da loteria em seu estado: US$ 167 milhões (cerca de R$ 944 milhões).

A notícia da vitória chegou no domingo (27), quando sua mãe, Linda Grizzle, ligou para avisá-lo que eles tinham o bilhete vencedor. Os dois decidiram dividir os ganhos.

O bilhete foi adquirido em um posto de gasolina, e os números sorteados foram 1, 12, 14, 18, 69 e Powerball 2. A dupla foi à sede da loteria em Louisville, Kentucky, na segunda-feira seguinte (28) para reivindicar o prêmio. Eles tinham a opção de receber US$ 77,3 milhões à vista ou em 30 parcelas anuais.

Durante a visita, Grizzle afirmou que o dinheiro permitiria quitar suas dívidas e que o Dia das Mães seria especial. Já Farthing, emocionado, contou que havia causado problemas à mãe no passado por suas más decisões, mas que manteve a fé e queria ajudá-la com a fortuna recém-conquistada.

No entanto, a celebração durou pouco. Na quarta-feira (30), Farthing estava preso na Cadeia do Condado de Pinellas, na Flórida. Ele foi acusado de agredir um policial ao ser abordado por estar brigando com outra pessoa em um hotel.

Segundo o relatório policial, ao tentar separar a briga, o agente ordenou que Farthing se virasse e colocasse as mãos para trás. O milionário resistiu à prisão e chegou a chutar o policial no rosto antes de tentar fugir, mas foi contido e levado à prisão.

Na sexta-feira (2), Farthing ainda permanecia sob custódia, conforme registros da cadeia. Registros judiciais mostram que o novo milionário tem um histórico de prisões no Kentucky por crimes como agressão e violência doméstica.

O incidente levanta dúvidas sobre o futuro da fortuna e se a sorte recente influenciará uma mudança em seu comportamento.

