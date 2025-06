Amiga de brasileira morta em vulcão homenageia irmã da vítima: ‘Sua força nos deu força’ Mariana Marins liderou um perfil nas redes sociais que procurava saber e divulgar informações sobre Juliana Marins Internacional|Luiza Marinho*, do R7, em Brasília 25/06/2025 - 14h54 (Atualizado em 25/06/2025 - 14h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mariana é a irmã mais velha da brasileira que faleceu em vulcão Reprodução/Instagram

Amiga de Juliana Marins, Yngrid Vidal destacou o papel fundamental de Mariana Marins, irmã da vítima, na divulgação do caso e na mobilização por resgate. A morte da brasileira foi confirmada na terça-feira (24) e o corpo foi resgatado cinco dias após ela cair em um vulcão na Indonésia.

“Só a gente sabe o que você passou sem deixar se abalar, perder a força ou a esperança. Você não nos deixou duvidar nem por um segundo. Você não desanimou nem por um instante. Eu sempre admirei a coragem, persistência e a força da Juliana e hoje eu vejo que ela puxou da irmã mais velha”, disse, em um dos trechos da postagem no Instagram.

Veja:

Acidente

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Juliana Marins, publicitária de 26 anos de Niterói, permaneceu presa em um penhasco a 500 metros de profundidade no vulcão Rinjane, Indonésia, durante 5 dias.

Ela caiu durante uma trilha após ficar afastada do grupo. As condições climáticas e geológicas complicaram o resgate, impossibilitando o uso seguro de helicópteros.

‌



A família acompanhou as atualizações por meio de voluntários e pela assistência da embaixada brasileira no país asiático. O resgate do corpo foi realizado por meio de técnicas de rappel para garantir a segurança das equipes envolvidas

*Sob supervisão de Bruna Lima

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp