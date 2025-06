Tailândia, Vietnã e Indonésia: veja os últimos dias da brasileira que caiu em vulcão Juliana Marins fazia mochilão pelo sudeste asiático e compartilhava suas experiências nas redes sociais Internacional|Do R7, em Brasília 25/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/06/2025 - 02h00 ) twitter

Juliana Marins foi encontrada sem vida após cair em vulcão Reprodução/Instagram @ajulianamarins

A brasileira Juliana Marins, encontrada sem vida após cair em um vulcão na Indonésia, era publicitária e estava fazendo um mochilão pelo sudeste asiático desde fevereiro deste ano.

Em suas redes sociais, Juliana compartilhou as experiências da viagem, relatando emoções e descobertas ao longo do percurso.

Antes de chegar à Indonésia, ela passou por países como Tailândia, Filipinas e Vietnã. Em uma das postagens, Juliana comentou os desafios de viajar sozinha:

“Minhas emoções esse mês foram como as curvas de Ha Giang. A viagem ao Vietnã começou incrível, até que, na próxima curva, tive algumas crises de ansiedade e, logo na virada seguinte, vivi uma das melhores fases dessa aventura. Fazer uma viagem longa sozinha significa que o sentir vai sempre ser mais intenso e imprevisível do que a gente está acostumado. E tá tudo bem. Nunca me senti tão viva.”

Em outra publicação, Juliana escreveu que estava “vivendo devagar, sem muitos planos, apenas improvisando e deixando a vida acontecer.”

Pouco antes da trilha na Indonésia, Juliana fez sua última postagem, registrando vivências no país. Na legenda, a niteroiense escreveu: “Never try, never fly”. Em tradução literal: “Nunca tente, nunca voe”.

Como ocorreu a tragédia

Juliana Marins estava isolada desde a madrugada de sábado (21) em um penhasco no Monte Rinjani, na Indonésia. O acidente ocorreu durante uma trilha na região de Cemare Nunggal, em Lombok.

Ela chegou a ser localizada por turistas com o uso de um drone, mas, na ocasião, ainda não havia sido alcançada.

A última imagem confirmada de Juliana foi registrada por volta das 17h30 de sábado (21), no horário local, por meio do drone. A família reforça que as imagens são autênticas.

Nesta terça-feira (24), os familiares confirmaram sua morte. Segundo as equipes locais, o resgate foi dificultado pelo terreno íngreme e pelas condições climáticas dos últimos dias.

