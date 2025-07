Britânico de 102 anos se torna o mais velho no Reino Unido a receber Viagra Idoso teve acesso ao medicamento por meio do sistema de saúde e faz parte de um grupo crescente de idosos que usam a substância Internacional|Do R7 05/07/2025 - 12h57 (Atualizado em 05/07/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Idoso inglês faz história ao ser o mais velho a receber prescrição de Viagra na Inglaterra Divulgação/Pfizer

Um homem de 102 anos se tornou o mais velho do Reino Unido a receber uma receita de Viagra. O centenário apareceu nos registros do NHS (o sistema público de saúde britânico), que mostraram um número recorde de 250 mil prescrições do medicamento para pessoas com mais de 80 anos.

No entanto, esse número pode ser apenas parte da realidade, já que outros idosos podem ter comprado o remédio por conta própria, sem passar pelo sistema público.

Uma análise de dados de 106 grupos clínicos na Inglaterra mostrou que, no ano passado, o NHS emitiu 4,71 milhões de prescrições de Viagra, com um custo total de £16,9 milhões (cerca de R$ 125 milhões). Homens na faixa dos 60 anos foram os que mais receberam a chamada “pílula azul”, usada no tratamento da disfunção erétil.

Esse aumento nas prescrições ocorre ao mesmo tempo em que sites e aplicativos de relacionamento têm voltado sua atenção para o público mais velho.

‌



O idoso mais famoso a usar Viagra foi Hugh Hefner, fundador da Playboy, conhecido pelas festas em suas mansões com as “Playmates”.

Ele morreu em 2017, aos 91 anos, e chegou a ter perda auditiva atribuída ao uso do medicamento. Outros efeitos colaterais podem incluir tontura e alteração na percepção de cores.

‌



O princípio ativo do Viagra, o sildenafil, foi desenvolvido originalmente nos anos 1990 para tratar pressão alta nas artérias dos pulmões.

Porém, descobriu-se que ele também impede a degradação de uma substância que favorece o fluxo sanguíneo em outras partes do corpo, provocando ereções que podem durar até duas horas.

‌



O sildenafil também está presente no Hezkue, o primeiro spray oral do mundo para disfunção erétil, recém-lançado no Reino Unido por £60 (cerca de R$ 444).

O site oficial do NHS informa que a maioria dos homens a partir dos 18 anos pode usar o sildenafil com segurança, mas alerta que pessoas que tiveram infarto ou AVC recentemente devem redobrar os cuidados devido aos possíveis efeitos colaterais.

Frank Furedi, professor de sociologia da Universidade de Kent, comentou anteriormente sobre o uso da medicação por idosos. “A cultura contemporânea transmite a ideia de que o sexo é para a vida toda. Muitos homens mais velhos sentem que precisam manter uma vida sexual ativa a qualquer custo. Eles estão se tornando a geração Viagra”, comenta.

*Sob a supervisão de Vivian Masutti

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp