Primeira negociação direta por um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia deve acontecer nesta semana

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky , anunciou que a primeira negociação de paz direta com a Rússia está marcada para acontecer ainda nesta semana, em um encontro que terá a mediação do Reino Unido, da França e dos Estados Unidos. Zelensky afirmou que quer um cessar-fogo incondicional e que está pronto para um diálogo aberto com Moscou. A iniciativa é vista com bons olhos pelo líder russo, Vladimir Putin .