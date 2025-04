Cachorro sobrevive a bombardeio russo e é resgatado em meio aos escombros na Ucrânia

Um cachorro caramelo foi resgatado com ferimentos leves durante as buscas por vítimas do bombardeio russo na região de Sumy, na Ucrânia , na noite desta terça-feira (22). Os bombeiros ouviram os latidos e se mobilizaram para retirar o animal dos escombros. Ele sofreu apenas ferimentos leves e pode ser devolvido em segurança ao tutor.