Cadela enfrenta calor de 50ºC em deserto no Kuwait para proteger filhotes e emociona internautas Imagens do resgate viralizaram nas redes sociais e mostraram a força de vontade do animal para salvar a ninhada; veja o vídeo Internacional|Do R7 01/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/09/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma cadela chamada Sandy enfrentou temperaturas de 50 °C no deserto do Kuwait para proteger seus filhotes.

Sandy foi resgatada por um grupo de voluntários após cavar um abrigo na areia para manter os filhotes vivos.

A cadela mostrou desconfiança no início, mas permitiu ajuda após 15 minutos de interação calma com os socorristas.

Após o resgate, Sandy e seus filhotes foram acolhidos e adotados, encontrando lares seguros no Canadá. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Cadela enfrentou sozinha calor de 50ºC no Kuwait para salvar filhotes; veja o vídeo do resgate Reprodução/Redes Sociais

Em meio ao calor escaldante do deserto do Kuwait, uma cena de coragem e instinto materno comoveu internautas: uma cadela chamada Sandy foi encontrada vivendo sozinha sob um tanque de água para proteger seus filhotes. Abandonada em um ambiente onde a temperatura chegava a 50 °C, ela cavou um abrigo na areia para manter os pequenos vivos até ser resgatada.

O caso foi registrado pelo grupo de resgate Raf.kw, que recebeu imagens de Sandy vagando pelo deserto e decidiu agir rapidamente. Ao chegarem ao local, os socorristas descobriram que a cadela não estava sozinha. Escondida embaixo do tanque, ela permanecia atenta, sempre olhando para os filhotes, como se dissesse: “Eles vão me machucar?”

Segundo Danna, voluntária do grupo, Sandy demonstrava desconfiança, mas deixava claro que sua prioridade era proteger a ninhada. “Ela era apenas uma mãe cuidando dos bebês. Acho que nem se importava com o calor ou com o abandono”, relatou à plataforma The Dodo.

A aproximação exigiu paciência: foram cerca de 15 minutos de fala suave, alimento oferecido e muita cautela até que Sandy aceitasse a ajuda. Quando finalmente permitiu o contato, os socorristas conseguiram retirar os filhotes e levá-los em segurança.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O comportamento da cadela mudou imediatamente após perceber que estava segura. “Foi como da noite para o dia. Deixou de ser uma mãe apavorada para olhar para nós como se dissesse: ‘Obrigada’”, contou Danna.

Sandy e seus filhotes foram acolhidos pelo abrigo I Care Kuwait, administrado por Elika Mansouri, que cuida de cães locais e encaminha-os para adoção em países como Estados Unidos e Canadá. Lá, Sandy recuperou a confiança em humanos e acabou adotada por Brianna, com quem criou um forte laço. Os filhotes, batizados de Zeus, Zaydar e Zack, também tiveram finais felizes: todos foram adotados no Canadá, onde hoje vivem em segurança.

‌



Veja o vídeo do resgate emocionante:

Perguntas e Respostas Qual foi a situação enfrentada pela cadela Sandy no deserto do Kuwait? A cadela Sandy foi encontrada vivendo sozinha sob um tanque de água no deserto do Kuwait, onde as temperaturas chegavam a 50 °C. Ela cavou um abrigo na areia para proteger seus filhotes até ser resgatada. Quem registrou o caso de Sandy e como foi a ação de resgate? O caso foi registrado pelo grupo de resgate Raf.kw, que recebeu imagens de Sandy vagando pelo deserto e decidiu agir rapidamente. Ao chegarem ao local, os socorristas descobriram que ela estava atenta aos filhotes escondidos embaixo do tanque. Como Sandy reagiu durante o resgate? Sandy demonstrou desconfiança, mas sua prioridade era proteger a ninhada. A aproximação dos socorristas exigiu paciência, com cerca de 15 minutos de fala suave e oferta de alimento até que ela aceitasse a ajuda. Qual foi a mudança no comportamento de Sandy após o resgate? Após perceber que estava segura, o comportamento de Sandy mudou drasticamente. Ela deixou de ser uma mãe apavorada e olhou para os socorristas como se dissesse "Obrigada". O que aconteceu com Sandy e seus filhotes após o resgate? Sandy e seus filhotes foram acolhidos pelo abrigo I Care Kuwait, onde Sandy recuperou a confiança em humanos e foi adotada por Brianna. Os filhotes, batizados de Zeus, Zaydar e Zack, também foram adotados no Canadá, onde vivem em segurança.