Influenciadora é encontrada morta ao lado do marido e dos dois filhos pequenos

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Influenciadora mexicana Esmeralda Ferrer Garibay e sua família foram encontrados mortos em uma caminhonete abandonada em Guadalajara.

A polícia investiga possíveis ligações do crime com as atividades profissionais do marido, que trabalhava com veículos e agricultura.

Esmeralda tinha muitos seguidores nas redes sociais, onde compartilhava conteúdos relacionados a estilo de vida e narcocorridos.

Dois homens detidos inicialmente foram liberados, mas depois foram sequestrados por armados; ainda não foram encontrados. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Influencer, marido e dois filhos são foram mortos e largados em caminhonete Reprodução/Instagram

Uma influenciadora foi encontrada morta ao lado do marido e dos dois filhos em Guadalajara, no México. Os corpos de Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 anos, conhecida online como Esmeralda FG, do marido Roberto Carlos Gil Licea, de 36, e das crianças Gael Santiago, de 13 anos, e Regina, de 7, estavam dentro de uma caminhonete abandonada na última sexta-feira (22).

A polícia só confirmou as identidades na quinta-feira (28) e iniciou buscas pelos responsáveis. A família havia se mudado recentemente para a região metropolitana de Guadalajara por motivos de trabalho. Roberto trabalhava na compra e venda de veículos e também na agricultura de tomates, em Michoacán. Investigadores acreditam que o crime possa estar relacionado às atividades profissionais dele.

Esmeralda acumulava dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais, onde compartilhava vídeos de estilo de vida, viagens e dublagens de músicas conhecidas como narcocorridos (baladas que exaltam cartéis de drogas).

Segundo as autoridades, a caminhonete Ford Ranger cinza foi rastreada por câmeras de segurança até uma oficina mecânica próxima. O procurador Alfonso Gutiérrez Santillán afirmou que vestígios encontrados no local, como sangue e resíduos de disparos de arma de fogo, apontam que a família foi assassinada ali.

Dois homens que estavam na oficina foram detidos para prestar depoimento, mas liberados por falta de provas. No entanto, ao deixar a promotoria, foram interceptados por homens armados junto com outras duas pessoas que os aguardavam. Três delas foram sequestradas, enquanto uma conseguiu escapar. Até agora, os desaparecidos não foram localizados.

A promotora do caso explicou que os sequestradores haviam monitorado o local por mais de duas horas antes do ataque. “Não foi uma ação imediata. Eles esperaram até que o grupo tivesse se deslocado alguns metros para então realizar a emboscada”, afirmou.

Perguntas e Respostas Quem foi a influenciadora encontrada morta? A influenciadora mexicana encontrada morta é Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 anos, conhecida online como Esmeralda FG. Ela foi encontrada ao lado do marido, Roberto Carlos Gil Licea, de 36 anos, e dos dois filhos, Gael Santiago, de 13 anos, e Regina, de 7 anos. Onde os corpos foram encontrados? Os corpos da família foram encontrados dentro de uma caminhonete abandonada em Guadalajara, no México, na última sexta-feira, dia 22. Quando as identidades foram confirmadas? A polícia confirmou as identidades dos mortos na quinta-feira, dia 28, e iniciou buscas pelos responsáveis pelo crime. Qual era a profissão do marido de Esmeralda? Roberto Carlos Gil Licea trabalhava na compra e venda de veículos e também na agricultura de tomates, em Michoacán. O que as investigações indicam sobre o crime? Os investigadores acreditam que o crime pode estar relacionado às atividades profissionais de Roberto. A caminhonete Ford Ranger cinza foi rastreada por câmeras de segurança até uma oficina mecânica próxima, onde vestígios de sangue e resíduos de disparos de arma de fogo foram encontrados, indicando que a família pode ter sido assassinada ali. O que aconteceu com os homens detidos na oficina? Dois homens que estavam na oficina foram detidos para prestar depoimento, mas foram liberados por falta de provas. Ao deixar a promotoria, eles foram interceptados por homens armados, resultando no sequestro de três pessoas, enquanto uma conseguiu escapar. Até o momento, os desaparecidos não foram localizados. Como os sequestradores agiram durante o ataque? A promotora do caso informou que os sequestradores monitoraram o local por mais de duas horas antes do ataque, afirmando que "não foi uma ação imediata". Eles esperaram até que o grupo se deslocasse alguns metros para realizar a emboscada.