Entenda quais os possíveis cenários e quem pode se beneficiar com as taxações de Trump

O governo dos Estados Unidos começa nesta terça-feira (4) a impor taxas mais altas para o México, Canadá e China . Com tarifas de 20% para a China, e de 25% para os outros dois países sobre produtos importados, o presidente americano defende a medida como uma forma de proteger a indústria dos EUA. O governo canadense respondeu imediatamente, anunciando taxas de 25% sobre produtos americanos. Já o México disse que também está pronto para responder às ações dos Estados Unidos.

Ao, Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, analisa que tais medidas podem influenciar no cenário interno. Pasquarelli pontua que pode haver mais dificuldades de se exportar para os Estados Unidos . Além disso, há a previsão de que as medidas possam impactar no custo da casa própria americana, nos preços dos combustíveis e no setor automobilístico.