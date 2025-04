China realiza primeira missão no exterior com aeronave de alerta aéreo antecipado Exercício militar conjunto com Egito marca estreia internacional do KJ-500 e reforça laços de defesa entre os dois países Internacional|Do R7 22/04/2025 - 11h23 (Atualizado em 22/04/2025 - 11h24 ) twitter

Aeronave de alerta aéreo antecipado da China (à esquerda) durante exercício militar conjunto no Egito Divulgação/Força Aérea da China

A Força Aérea da China realizou pela primeira vez uma missão internacional com a aeronave de alerta aéreo antecipado (AEW, na sigla em inglês). O voo ocorreu na Base Áerea de Beni Suef, no Egito, durante os primeiros exercícios militares conjuntos entre os dois países.

A aeronave KJ-500 é uma das mais avançadas das forças armadas chinesas, de acordo com o jornal South China Morning Post. Ela possui um sistema capaz de detectar e rastrear múltiplos alvos aéreos e de superfície a longas distâncias, além de coordenar operações complexas em tempo real.

Além dela, a China enviou caças J-10C e J-10S, aviões-tanque YU-20 e helicópteros de apoio para os treinamentos no Egito, que, por sua vez, mobilizou caças MiG-29.

Os exercícios buscam aprimorar a coordenação tática entre as forças armadas dos dois países. Recentemente, o Egito confirmou o uso do sistema de mísseis terra-ar chinês HQ-9B. O governo do Cairo também tem adquirido outras tecnologias chinesas, como drones Wing Loong e munições guiadas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Aeronave norte-coreana

No final do mês passado, a Coreia do Norte também exibiu a primeira aeronave de alerta aéreo antecipado do país. A KCNA, a mídia estatal do país, divulgou imagens do avião durante testes realizados sob supervisão do líder Kim Jong-un.

Durante os testes, realizados no Complexo de Tecnologia Não Tripulada, Kim também acompanhou o desempenho de drones “assassinos”, projetados para missões de ataque, e de drones de reconhecimento estratégico, capazes de rastrear alvos táticos e monitorar atividades inimigas em terra e mar.

As aeronaves AEW são projetadas para detectar e rastrear aeronaves, navios e mísseis a grandes distâncias, além de atuar em operações de reconhecimento aéreo. Com isso, Pyongyang poderá monitorar de forma mais eficaz as movimentações militares dos EUA e da Coreia do Sul.

Kim Jong-un supervisiona interior de aeronave de alerta aéreo antecipado, a primeira da Coreia do Norte Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias Coreana)

