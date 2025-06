Cirurgia retira colher do intestino de homem que achava ter sonhado engolir objeto Chinês engoliu utensílio após ter ficado bêbado durante viagem à Tailândia Internacional|Do R7 29/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 30/06/2025 - 02h00 ) twitter

Exame mostra colher no duodeno do chinês Yan, de 29 anos Reprodução/QQ.com

Um homem chinês de 29 anos chamado Yan passou meses acreditando que havia sonhado ter engolido uma colher de café durante uma viagem à Tailândia.

No entanto, ao procurar atendimento médico em Xangai, na China, ele descobriu que o objeto estava realmente alojado em seu duodeno, a primeira parte do intestino delgado.

Yan recordava que, enquanto estava bêbado no hotel, tentou induzir o vômito usando a colher, mas o utensílio acabou sendo puxado para dentro da garganta e caiu no estômago, causando um apagão alcoólico. Ao acordar, ele teve lembranças vagas e considerou que o episódio de engolir a colher havia sido apenas um sonho, atribuindo o desconforto estomacal à sensação causada pelo vômito.

‌



Durante os cinco meses seguintes, Yan continuou sua rotina normalmente e até praticava exercícios físicos sem apresentar sintomas graves. Só em junho, ao desconfiar que poderia ter ingerido algum plástico junto com comida de delivery, procurou um hospital em Xangai, onde exames revelaram a colher de 15 centímetros presa em uma posição delicada dentro do duodeno.

‌



Os médicos explicaram que a extração seria difícil devido à superfície lisa da colher e à localização que colocava o intestino em risco de perfuração, podendo causar inflamação ou hemorragia intensa. A cirurgia endoscópica durou cerca de nove horas e envolveu o uso combinado de dois tipos de pinças para puxar a colher de volta ao estômago e, em seguida, removê-la.

‌



Após a operação bem-sucedida, Yan recebeu alta hospitalar e demonstrou alívio por ter descoberto a situação por acaso. O caso chamou atenção da mídia, que também relembrou outra história recente de um chinês que viveu por 52 anos com uma escova de dentes de 17 centímetros alojada no intestino, sem contar a ninguém.

Nas redes sociais, internautas comentaram a estranheza da situação, com um deles dizendo que “é incrível o que alguém pode fazer depois de beber demais” e outro destacando a sorte de Yan ter procurado ajuda médica antes que a colher causasse danos graves.

