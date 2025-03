Como a Ucrânia venceu uma batalha contra os russos só usando robôs Veículos controlados remotamente carregados com explosivos foram apoiados por drones aéreos Internacional|Do R7 20/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operação foi cuidadosamente planejada e ensaiada por semanas Reprodução/Record News - 04.03.2025

A Ucrânia venceu uma batalha contra as tropas russas utilizando exclusivamente drones terrestres e aéreos, sem utilização de infantaria. O ataque, ocorrido em dezembro, destruiu uma posição russa ao norte da cidade de Kharkiv e dizimou uma parte expressiva do contingente russo na região, segundo um oficial ucraniano.

A operação, conduzida pela 13ª Brigada da Guarda Nacional Ucraniana Khartiya, mobilizou cerca de 50 drones de diferentes tipos. Veículos terrestres controlados remotamente atravessaram o campo de batalha carregados com explosivos ou equipados com metralhadoras, enquanto drones aéreos forneciam visão estratégica e lançavam munições sobre os alvos russos.

O jornal The Wall Street Journal teve acesso a imagens da ofensiva, que mostrou uma coordenação entre máquinas não tripuladas do exército ucraniano.

Qual foi a estratégia utilizada?

A operação foi cuidadosamente planejada e ensaiada por semanas, segundo o oficial ouvido pelo jornal americano. Soldados ucranianos testaram as rotas e os sistemas de comunicação para evitar que os drones interferissem uns nos outros. Quando o ataque começou, cinco drones terrestres foram posicionados em diferentes pontos do campo de batalha, enquanto aeronaves não tripuladas forneciam suporte balístico.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os drones terrestres enfrentaram desafios com o terreno lamacento, chegando a atolar em alguns momentos, mas conseguiram avançar. Para superar as dificuldades, os operadores utilizaram drones aéreos para fornecer uma visão ampliada e corrigir as rotas.

“Se você olha apenas pela câmera do drone terrestre, vê o campo de batalha na altura do seu joelho”, explicou um tenente ucraniano identificado pelo codinome “Happy”. Com o apoio dos drones aéreos, os operadores conseguiram direcionar os veículos terrestres com precisão até os alvos russos.

‌



No final da operação, tropas ucranianas se dirigiram ao local e confirmaram a destruição da posição russa. Segundo um porta-voz da brigada, corpos de soldados russos foram encontrados no local.