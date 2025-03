'Putin não quer um cessar-fogo, quer que a Ucrânia se renda', analisa professor

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que concorda em parte com a proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo na guerra da Ucrânia. Os países trocam ataques mesmo depois do acordo, como o bombardeio dos russos a um hospital na cidade de Sumy , na Ucrânia, nesta quarta-feira (19).





“Putin não quer um cessar-fogo, isso ficou muito claro. Quando ele disse que só vai concordar com um cessar-fogo quando cessar toda a ajuda para Ucrânia, inclusive de inteligência e ajuda militar, Putin quer o que queria desde o início da guerra, que a Ucrânia se renda . Ele quer uma vitória na guerra, porque, se a Ucrânia ficar sem apoio dos seus aliados, ela não tem outra escolha se não capitular”, pontua o internacionalista.