Rússia ataca centro médico na cidade ucraniana de Sumy após acordo com Estados Unidos

A Rússia bombardeou um centro médico em Sumy, cidade no nordeste da Ucrânia, na noite desta quarta-feira (19). A ofensiva aconteceu horas depois do anúncio de um acordo para suspender os ataques às estruturas energéticas ucranianas .



Segundo o serviço estadual de emergência, pelo menos 147 pacientes precisaram deixar o local, incluindo pessoas com mobilidade reduzida. A explosão também danificou uma unidade médica infantil. Até o momento, não há relatos de feridos .