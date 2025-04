Como é a limusine de Putin que pegou fogo na Rússia Veículo de luxo fabricado na Rússia, o Aurus Senat é símbolo do poder presidencial e foi projetado para resistir a explosões Internacional|Do R7 06/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/04/2025 - 02h13 ) twitter

Episódio ocorre em meio a um clima crescente de tensão envolvendo a segurança do presidente russo Reprodução/X/stevegrubershow

Uma limusine Aurus Senat, atribuída à frota presidencial russa de Vladimir Putin, explodiu e pegou fogo em uma rua movimentada de Moscou no último dia 29 (sábado). O incidente ocorreu nas proximidades da sede do Serviço Federal de Segurança (FSB), na região de Lubyanka, e aumentou as preocupações com a segurança do presidente russo, que não estava no veículo no momento da explosão.

Avaliado em cerca de 275 mil libras esterlinas (cerca de R$ 1,75 milhão), o carro é um dos modelos da frota oficial pertencente ao Departamento de Administração de Propriedades Presidenciais do Kremlin.

Projetado com foco em segurança e blindagem de alto nível, o Aurus Senat teria resistido parcialmente à explosão. Especialistas sugerem que apenas o capô foi destruído, indicando que a proteção do veículo pode ter atenuado os danos.

Ainda não se sabe o que causou a explosão. As primeiras informações apontam que o fogo começou no motor e rapidamente consumiu o carro. Funcionários de bares e restaurantes próximos correram para tentar ajudar, antes da chegada dos bombeiros. Apesar da intensidade das chamas, não há registro de vítimas.

O episódio ocorre em meio a um clima crescente de tensão envolvendo a segurança do presidente russo. Na semana passada, soldados da guarda cerimonial em Murmansk foram revistados individualmente por agentes do Serviço Federal de Proteção (FSO) antes de uma cerimônia com Putin.

Segundo a mídia estatal russa, os carregadores das armas foram removidos e tampões de segurança foram colocados nas câmaras (local de disposição do cartucho), diante do temor de um possível atentado vindo de dentro das próprias forças armadas.

Além disso, agentes do FSO foram vistos inspecionando bueiros nas proximidades de locais onde Putin faria discursos públicos, em busca de possíveis explosivos.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, adicionou mais tensão ao cenário ao afirmar em entrevista à televisão francesa, na quarta-feira (26), que “Putin vai morrer logo, isso é um fato”. Segundo Zelensky, a principal preocupação do presidente russo seria a perda de poder. “Tudo pode acabar antes que sua vida histórica absolutamente segura e malsucedida acabe”, afirmou.

Símbolo do poder russo

O Aurus Senat é um modelo de luxo fabricado na Rússia e desenvolvido com tecnologia nacional, em parceria com a Porsche. Equipado com motor V8 biturbo híbrido, ele gera 598 cavalos de potência, com apoio de um motor elétrico de 63 cv. Seu interior, comparável ao de um jato executivo, oferece dois assentos reclináveis, frigobar, mesas retráteis e acabamento em couro e madeira.

A robustez da estrutura é garantida por uma blindagem pesada, que faz o carro pesar mais de quatro toneladas. O veículo também inspirou a criação de uma minivan de luxo, o Aurus Arsenal, usada para transporte de comitivas e autoridades.

A preferência de Putin por veículos russos é parte de uma política de valorização da indústria nacional. O líder também costuma presentear aliados com modelos semelhantes.

Em sua mais recente visita a Pyongyang, Putin ofereceu uma limusine Aurus Senat ao ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, com quem passeou pelas ruas da capital norte-coreana.

A entrega do veículo reforça os laços entre Moscou e Pyongyang, que se intensificaram desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022. A aliança entre os dois países inclui interesses militares, diplomáticos e econômicos, e deve ser ampliada por meio de novos acordos bilaterais.

Até o momento, o Kremlin não se pronunciou oficialmente sobre a explosão da limusine em Moscou. Também não há confirmação de que autoridades russas estejam conduzindo investigações para apurar o que causou o incêndio.

