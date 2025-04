Rússia se posiciona a favor do Irã contra ameaças de Donald Trump

A Rússia se posicionou a favor do Irã contra as ameaças de Donald Trump , nesta quinta-feira (3). Segundo o Ministério das Relações Exteriores russo, um ataque militar contra o país do Oriente Médio seria “ilegal e inaceitável”.



O presidente dos Estados Unidos afirmou que não descartaria uma ofensiva caso os governos não cheguem a um acordo sobre o programa nuclear iraniano. O comunicado do Kremlin aponta que bombardear a infraestrutura nuclear teria consequências “catastróficas” para o mundo inteiro.



Em entrevista ao Conexão Record News , Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais e pesquisador, afirmou que, se houver bombardeio dos Estados Unidos na região, “não vai sobrar muito da estrutura nuclear do Irã ”. Já que, segundo o especialista, os equipamentos de defesa antiaérea do país foram destruídos após ofensivas de Israel.