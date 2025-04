Rússia explode bomba de três toneladas próximo à fronteira da Ucrânia

A Rússia explodiu, nesta semana, uma bomba de cerca de três toneladas em uma região próxima à fronteira com a Ucrânia . Segundo o Kremlin, que divulgou as imagens do estouro, a área atingida abrigaria uma estrutura para o exército ucraniano abastecer unidades em Belgorod, região russa que vem sendo alvo de ataques.



Moradores relataram que a explosão causou inundações, que danificaram áreas agrícolas. A investida do governo de Vladimir Putin ainda seria mais uma resposta às operações da Ucrânia em Kursk , no oeste do território russo. Agora, a faixa dominada pelos ucranianos na Rússia tem entre um e três quilômetros de largura.