Como é o 'New FFM', primeiro navio de guerra que o Japão vai exportar desde a Segunda Guerra Fragata deve contar com canhão de 127 mm, oito lançadores de mísseis antinavio e seis lançadores de torpedos de 324 mm Internacional|Do R7 12/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 02h00 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Japão está prestes a vender sua primeira embarcação de guerra à Austrália desde a Segunda Guerra Mundial.

A fragata do projeto New FFM, desenvolvida pela Mitsubishi Heavy Industries, pode ser entregue em 2029.

O modelo possui ampliação em capacidade e armamentos, incluindo mísseis antiaéreos e controle de drones marinhos.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Navio é equipado com lançador vertical Mk 41 VLS de 32 células, capaz de disparar mísseis antiaéreos SM-2 e SM-6 Reprodução/X - @tamotaro

O Japão deve vender à Austrália sua primeira embarcação de guerra desde a Segunda Guerra Mundial. O governo australiano confirmou a intenção de comprar fragatas do projeto New FFM, desenvolvidas pela Mitsubishi Heavy Industries, e negocia o preço final e detalhes contratuais. A primeira entrega pode ocorrer em 2029, caso o acordo seja assinado.

O anúncio foi feito após reunião do Comitê de Segurança Nacional da Austrália. Segundo o primeiro-ministro japonês Ishiba Shigeru, o modelo é uma evolução das fragatas Mogami, adotadas pela Marinha japonesa. A New FFM tem 9 metros a mais de comprimento, deslocamento ampliado de 3.900 para 4.880 toneladas e capacidade para transportar mais armamentos e suportar missões de maior risco, mantendo a velocidade de 30 nós.

O navio é equipado com lançador vertical Mk 41 VLS de 32 células, capaz de disparar mísseis antiaéreos SM-2 e SM-6, além de mísseis antinavio e antissubmarino. Também deve integrar drones marítimos para enfrentar minas e missões de reconhecimento. Entre os armamentos previstos estão um canhão Mk 45 Mod 4 de 127 mm, oito lançadores de mísseis antinavio Tipo 17 e seis lançadores de torpedos de 324 mm. Sistemas antiaéreos de curto alcance SeaRAM completam a defesa.

A venda marca a primeira exportação de um navio de guerra completo pelo Japão desde que o país suspendeu, em 2014, a proibição de exportar equipamentos militares adotada após 1945. Até agora, Tóquio havia vendido apenas componentes e equipamentos não letais.

