Como é o Zemledeliye, raro lançador de minas da Rússia destruído por drones ucranianos

O raro Zemledeliye é utilizado para criar rapidamente campos minados, dificultando manobras das tropas inimigas Reprodução/X/@igorsushko

Um raro sistema de mineração remota russo, o Zemledeliye, foi destruído por drones operados pela Guarda Nacional da Ucrânia, na região ucraniana de Zaporizhzhia. A informação foi divulgada pelo comandante da força militar, Oleksandr Pivnenko, em um vídeo publicado na terça-feira (26), segundo a mídia do país.

O ataque ocorreu em um setor da linha de frente onde as forças russas utilizavam o Zemledeliye para criar rapidamente campos minados, dificultando manobras das tropas ucranianas.

“Graças às ações coordenadas de nossos soldados, os invasores russos perderam mais um sistema de engenharia para mineração remota”, afirmou Pivnenko.

Imagens do ataque mostram o veículo pesado, montado sobre um chassi blindado KamAZ 8x8 – uma estrutura robusta de um caminhão militar russo, projetado para suportar ataques –, movendo-se por uma estrada em território ocupado.

‌



Um drone bombardeiro da Guarda Nacional lançou munições sobre o veículo em movimento, causando explosões que o forçaram a parar. A equipe russa fugiu ou buscou abrigo nas proximidades, segundo a Ucrânia.

Um segundo drone realizou ataques precisos diretamente no lançador, que contém foguetes equipados com minas dispersíveis. Após sucessivos impactos, a munição do veículo pegou fogo e detonou, destruindo completamente o sistema (veja abaixo).

‌



O que é o Zemledeliye?

O Zemledeliye é um veículo de combate projetado para lançar campos minados a distâncias de 5 a 15 quilômetros. Equipado com dois módulos de lançamento, cada um com 25 foguetes de 122 mm, o sistema usa munições de combustível sólido que espalham minas em uma área equivalente a vários campos de futebol em uma única salva.

Desenvolvido pela empresa russa NPO “Splav”, o Zemledeliye integra tecnologias avançadas, como navegação por satélite, computadores de bordo e uma estação meteorológica para ajustar trajetórias de disparo. Após o lançamento, o sistema registra automaticamente as áreas minadas em um mapa digital, enviando os dados para comandos superiores.

‌



O complexo inclui, além do veículo de combate, um caminhão de reabastecimento e contêineres para transporte e lançamento dos foguetes. Segundo especialistas, a principal ameaça do Zemledeliye é a capacidade de bloquear rapidamente o espaço de manobra das forças adversárias, dificultando operações em combates móveis.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Desafios para forças ucranianas

A destruição de áreas minadas pelo Zemledeliye é um desafio, já que as especificações técnicas das minas lançadas por ele ainda são pouco conhecidas. Isso torna a limpeza de campos minados uma tarefa complexa para as forças ucranianas.

Este não é o primeiro ataque bem-sucedido contra o sistema. No último dia 9 de julho, a Ucrânia destruiu outro Zemledeliye utilizando drones FPV (sigla em inglês para “visão em primeira pessoa”) (assista abaixo).

Destruction of a rare remote mining engineering system "Zemledeliye".



Work - SSO unit UA_REG TEAM. pic.twitter.com/XKKdqJuFAx — Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) July 9, 2025

