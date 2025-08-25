Análise: ataque a usina nuclear mostra desespero da Ucrânia com avanços russos e abandono da Otan

A Ucrânia lançou vários ataques com drones contra a Rússia neste domingo (24), dia em que o país celebrou a declaração de independência da União Soviética. Um dos ataques atingiu uma usina nuclear e provocou incêndio, que foi controlado e não deixou vítimas. Segundo o Ministério da Defesa russo, ao menos 95 drones ucranianos foram interceptados em mais de uma dúzia de regiões.



