Análise: ataque a usina nuclear mostra desespero da Ucrânia com avanços russos e abandono da Otan
Ação com drones provocou incêndio em instalação nuclear, que foi controlado e não deixou vítimas
A Ucrânia lançou vários ataques com drones contra a Rússia neste domingo (24), dia em que o país celebrou a declaração de independência da União Soviética. Um dos ataques atingiu uma usina nuclear e provocou incêndio, que foi controlado e não deixou vítimas. Segundo o Ministério da Defesa russo, ao menos 95 drones ucranianos foram interceptados em mais de uma dúzia de regiões.
Em entrevista ao Conexão Record News, o pesquisador Lier Ferreira destaca o risco de ataques a instalações nucleares. “O risco de isso se tornar um vazamento nuclear de grandes proporções, como aconteceu, por exemplo, em Chernobyl, é muito grande. Então isso mostra o desespero da Ucrânia nesse momento, que se vê acuada em face dos avanços das forças russas no campo de batalha e se vê relativamente abandonada pela Otan”, diz.
Últimas