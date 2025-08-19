Tanque russo é visto exibindo bandeira dos EUA durante combate na Ucrânia Vídeo de propaganda mostra veículo blindado capturado com bandeiras russa e norte-americana em Zaporizhzhia, na Ucrânia Internacional|Do R7 19/08/2025 - 10h29 (Atualizado em 19/08/2025 - 10h29 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Vídeo da RT mostra veículo blindado M113 dos EUA capturado pela Rússia com bandeiras russa e americana.

A gravação foi divulgada após cúpula entre Trump e Putin, sem avanços para a paz na Ucrânia.

Autoridades ucranianas reagem, condenando o uso dos símbolos dos EUA pela Rússia em ações militares.

Zelenskyy busca apoio europeu para um acordo de paz que não envolva concessões territoriais à Rússia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Vídeo de mostra veículo blindado capturado com bandeiras russa e norte-americana em Zaporizhzhia, na Ucrânia Reprodução/X/@CforCD

Um vídeo divulgado pela mídia estatal russa RT na segunda-feira (18) mostra um veículo blindado de fabricação dos Estados Unidos, capturado dos ucranianos pela Rússia, exibindo bandeiras russa e norte-americana em Zaporizhzhia, no leste da Ucrânia.

A divulgação ocorre dias após uma cúpula entre os presidentes Donald Trump, dos EUA, e Vladimir Putin, da Rússia, no Alasca, que não resultou em avanços concretos para o fim do conflito de três anos e meio.

De acordo com a RT, o veículo, um M113, foi tomado pelas forças russas e usado em combates contra as tropas do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy no leste do país invadido. A emissora sugeriu que a exibição das bandeiras simbolizaria um “sinal dos tempos”.

Desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, o Departamento de Defesa dos EUA forneceu mais de 900 veículos M113 a Kiev, segundo o site norte-americano Business Insider.

No entanto, o site de inteligência de código aberto Oryx relata que pelo menos 397 desses veículos, fabricados pela norte-americana FMC Corporation, foram destruídos, danificados, abandonados ou capturados pela Rússia. Dados oficiais sobre perdas não estão disponíveis.

Using a captured American M113 APC, now emblazoned with russian and US flags, russia is sending a signal of its “peace intentions” in the frontlines of Zaporizhzhia region. pic.twitter.com/HQh9cztNnV — Center for Countering Disinformation (@CforCD) August 18, 2025

Reações na Ucrânia

O vídeo gerou forte reação entre autoridades ucranianas. Andriy Yermak, chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, condenou as imagens, afirmando, segundo o site especializado Politico, que “os russos estão usando os símbolos dos EUA em sua própria guerra terrorista e agressiva, com a matança de civis”.

Em mensagem divulgado no Telegram, Yermak classificou o ato como “audácia máxima”.

O Centro de Comunicações Estratégicas e Segurança da Informação da Ucrânia também criticou a ação, alegando que a Rússia está “provocando ainda mais os esforços de paz” ao exibir bandeiras norte-americanas ao lado de russas em veículos capturados na vila de Mala Tokmachka, em Zaporizhzhia.

Ainda na segunda-feira, Zelenskyy e líderes europeus se reuniram com Trump na Casa Branca, buscando apoio para um acordo de paz que não envolva grandes concessões territoriais à Rússia.

