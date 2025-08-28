Como Eduardo Saverin bateu recorde de maior fortuna já registrada por um brasileiro Participação minoritária na Meta e investimentos em Singapura compõe patrimônio de R$ 227 bilhões de Saverin Internacional|Do R7 28/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Eduardo Saverin alcançou uma fortuna de R$ 227 bilhões, tornando-se o brasileiro mais rico e detentor do maior patrimônio já registrado no Brasil.

O crescimento de 45,5% em sua fortuna foi impulsionado pela valorização das ações da Meta, empresa que ele possui participação minoritária.

Saverin, nascido em São Paulo e um dos fundadores do Facebook, atualmente reside em Singapura e é investidor em startups através da B Capital.

Além de seus investimentos em tecnologia, ele diversificou seu portfólio com a compra de chalés em Courchevel, na França, avaliados em US$ 95 milhões. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Saverin foi responsável pelo investimento inicial que viabilizou a criação da rede social Reprodução/Facebook/saverin

Pelo segundo ano consecutivo, Eduardo Saverin aparece como o brasileiro mais rico do país e, em 2025, alcançou um marco inédito. Sua fortuna passou de R$ 155,9 bilhões em 2024 para R$ 227 bilhões neste ano, um crescimento de 45,5%. O salto fez dele não apenas o líder do ranking da Forbes Brasil, mas também o detentor da maior fortuna já registrada por um brasileiro.

O avanço do patrimônio de Saverin tem explicação direta na valorização das ações da Meta, controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, impulsionadas pela onda da inteligência artificial. A empresa apresentou resultados robustos e anunciou a distribuição de dividendos, o que fez a riqueza de Saverin disparar.

Nascido em São Paulo em 1982, Eduardo Saverin cresceu em uma família de origem judaica com raízes romenas. Seu avô, Eugênio Saverin, fundou a Tip Top, uma das primeiras fabricantes de roupas infantis no Brasil. Aos 11 anos, mudou-se para Miami com a família e, anos depois, formou-se em Economia pela Universidade de Harvard. Foi na instituição que conheceu Mark Zuckerberg, com quem fundou o Facebook em 2004.

Saverin foi responsável pelo investimento inicial que viabilizou a criação da rede social. Apesar de ter rompido a parceria com Zuckerberg e enfrentado disputas judiciais, manteve participação minoritária na empresa. Essa fatia, que se valorizou fortemente ao longo dos anos, é a principal origem de sua fortuna. A história foi retratada no filme “A Rede Social” (2010), no qual Saverin é interpretado por Andrew Garfield.

‌



Em 2009, Saverin se mudou para Singapura, onde vive até hoje com a esposa Elaine Andriejanssen e o filho. Dois anos depois, abriu mão da cidadania americana, decisão que gerou polêmica por tê-lo poupado de pagar cerca de US$ 700 milhões em impostos.

No país asiático, fundou em 2015 a B Capital, empresa de capital de risco que já investiu mais de US$ 150 milhões em startups de tecnologia, saúde e fintechs no Sudeste Asiático e na Índia. Entre as investidas estão a Jumio, especializada em verificação de identidade, e a Antler, aceleradora de startups. Recentemente, a B Capital participou de uma rodada de US$ 320 milhões na Lambda, companhia que fornece serviços de computação em nuvem voltados à inteligência artificial.

‌



Além do capital de risco, Saverin também diversificou seus investimentos em imóveis de luxo. Em 2023, comprou dois chalés em Courchevel, na França, avaliados em US$ 95 milhões.

Saverin apareceu pela primeira vez na lista da Forbes em 2011, logo após o IPO do Facebook. No ranking, Vicky Safra, viúva de Joseph Safra, aparece em segundo lugar com R$ 120,5 bilhões. Em seguida estão Jorge Paulo Lemann (R$ 88 bilhões), André Esteves (R$ 51 bilhões) e Fernando Moreira Salles (R$ 40,2 bilhões).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas Quem é Eduardo Saverin e qual é sua origem? Eduardo Saverin nasceu em São Paulo em 1982, em uma família de origem judaica com raízes romenas. Seu avô, Eugênio Saverin, fundou a Tip Top, uma das primeiras fabricantes de roupas infantis no Brasil. Aos 11 anos, ele se mudou para Miami com a família e, anos depois, formou-se em Economia pela Universidade de Harvard. Como Eduardo Saverin se tornou o brasileiro mais rico? Eduardo Saverin é considerado o brasileiro mais rico pelo segundo ano consecutivo, com uma fortuna que cresceu de R$ 155,9 bilhões em 2024 para R$ 227 bilhões em 2025, um aumento de 45,5%. Esse crescimento é atribuído à valorização das ações da Meta, controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, impulsionadas pela onda da inteligência artificial. Qual foi o papel de Saverin na fundação do Facebook? Saverin foi responsável pelo investimento inicial que possibilitou a criação do Facebook em 2004, junto com Mark Zuckerberg. Apesar de ter rompido a parceria e enfrentado disputas judiciais, ele manteve uma participação minoritária na empresa, que se valorizou ao longo dos anos e é a principal origem de sua fortuna. O que aconteceu com a cidadania americana de Saverin? Em 2009, Saverin se mudou para Singapura e, em 2011, abriu mão da cidadania americana, uma decisão que gerou polêmica, pois ele teria poupado cerca de US$ 700 milhões em impostos. Quais são os investimentos de Eduardo Saverin em Singapura? Em Singapura, Saverin fundou a B Capital em 2015, uma empresa de capital de risco que já investiu mais de US$ 150 milhões em startups de tecnologia, saúde e fintechs no Sudeste Asiático e na Índia. Recentemente, a B Capital participou de uma rodada de US$ 320 milhões na Lambda, uma empresa de serviços de computação em nuvem voltados à inteligência artificial. Que tipo de investimentos imobiliários Saverin realizou? Saverin também diversificou seus investimentos em imóveis de luxo, comprando dois chalés em Courchevel, na França, avaliados em US$ 95 milhões em 2023. Como Eduardo Saverin se posiciona no ranking da Forbes? Saverin apareceu pela primeira vez na lista da Forbes em 2011, logo após o IPO do Facebook. Atualmente, ele lidera o ranking, seguido por Vicky Safra, com R$ 120,5 bilhões, Jorge Paulo Lemann (R$ 88 bilhões), André Esteves (R$ 51 bilhões) e Fernando Moreira Salles (R$ 40,2 bilhões).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp