Como explosão em oleoduto na Sibéria virou 'dor de cabeça' para fábricas de armas na Rússia Trecho danificado supostamente fornecia gás para empresas de defesa nas regiões de Chelyabinsk, Orenburg e Sverdlovsk Internacional|Do R7 12/07/2025 - 12h41 (Atualizado em 12/07/2025 - 12h41 )

Explosão provocou um incêndio de grandes proporções, confirmado por imagens de satélite Jakub Papis/Pexels

Uma explosão atingiu um gasoduto na cidade de Langepas, na Sibéria, na última quinta-feira (10) e comprometeu o fornecimento de gás natural a importantes centros da indústria de defesa da Rússia. Segundo fontes de inteligência ucranianas citadas pelo site Militarnyi, o duto afetado abastecia instalações nas regiões de Chelyabinsk, Orenburg e Sverdlovsk, áreas estratégicas para o complexo militar-industrial russo.

RESUMO DA NOTÍCIA Uma explosão em um gasoduto na Sibéria comprometeu o fornecimento de gás para fábricas de armas na Rússia.

O trecho danificado tinha capacidade de 2,6 bilhões de metros cúbicos, com perdas imediatas de cerca de US$ 1,3 milhão.

Os reparos no gasoduto podem levar até um mês, com previsões de redução de até 25 milhões de metros cúbicos de gás durante esse período.

Ainda não há confirmação oficial de que a explosão foi causada por sabotagem, e tanto Kiev quanto Moscou não comentaram sobre o incidente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O trecho danificado, localizado no Distrito Autônomo de Khanty-Mansi, tinha capacidade anual de 2,6 bilhões de metros cúbicos. No momento da explosão, cerca de 4 milhões de metros cúbicos estavam no segmento afetado. As perdas imediatas foram estimadas em aproximadamente US$ 1,3 milhão, com base nos preços atuais do gás.

A explosão provocou um incêndio de grandes proporções, confirmado por imagens de satélite, que identificaram anomalias térmicas significativas a oeste de Langepas, na área industrial da cidade. O fogo levou horas para ser contido pelas equipes de emergência.

Segundo estimativas, os reparos e testes no gasoduto poderão levar até um mês. A dificuldade de acesso, por se tratar de uma área pantanosa, deve atrasar os trabalhos. Durante esse período, o fornecimento poderá ser reduzido em até 25 milhões de metros cúbicos, gerando perdas indiretas de cerca de US$ 76 milhões.

Relatos de moradores e da imprensa local indicam que fortes explosões foram ouvidas na região por volta das 23h, seguidas pela chegada de equipes de socorro e técnicos.

A explosão ocorre poucos meses após incidente semelhante registrado em março na região de Vladivostok, onde um outro gasoduto, também ligado ao abastecimento militar, foi danificado. Na ocasião, a tubulação destruída comprometia o fornecimento de gás para unidades ao longo do Mar do Japão, além de ter interrompido o sistema de água em áreas militares.

Embora episódios de sabotagem a estruturas energéticas da Rússia tenham ocorrido ao longo do conflito, até o momento não há confirmação oficial de que a explosão em Langepas tenha sido causada por uma ação coordenada da Ucrânia. Nem Kiev nem Moscou se pronunciaram publicamente sobre o incidente.

