Como foi dentro do voo que levou Katy Perry e outras 5 mulheres ao espaço A cantora foi convidada pelo bilionário Jeff Bezos para integrar a primeira tripulação composta exclusivamente por mulheres a viajar ao espaço Internacional|Do R7 15/04/2025 - 12h01 (Atualizado em 15/04/2025 - 12h01 )

Katy Perry levou ao espaço uma margarida em homenagem à sua filha Reprodução/X/blueorigin

Katy Perry e outras cinco mulheres foram ao espaço na última segunda-feira (14), a bordo da cápsula “Taking Up Space Crew”, uma missão da Blue Origin, empresa de foguetes do bilionário Jeff Bezos. Durante quatro minutos, a tripulação pôde soltar os cintos e experimentar a gravidade zero.

Em suas redes sociais, a cantora divulgou um vídeo com detalhes de como foi o interior da cabine espacial e a experiência de passar alguns minutos observando a curvatura da Terra.

Ao cruzar a Linha de Kármán, a 100 km de altitude, a cápsula entrou em gravidade zero por cerca de quatro minutos. Nesse tempo, a tripulação feminina soltou os cintos e mostrou à câmera objetos simbólicos, como um bicho de pelúcia e um broche de margarida, uma homenagem de Katy Perry à filha Daisy, que carrega o nome da flor em inglês.

As novas astronautas também soltaram a voz e, juntas, cantaram “What a Wonderful World”, o maior sucesso do cantor norte-americano Louis Armstrong, enquanto observavam, pela janela, o planeta Terra e a Lua.

Katy Perry, Gayle King, Lauren Sánchez, Amanda Nguyen, Aisha Bowe and Kerianne Flynn went to space.



Após o bate-volta no espaço, a cápsula utilizou paraquedas para desacelerar a descida e aterrissou em segurança no estado do Texas. Familiares e amigos aguardavam para celebrar o feito com as tripulantes.

Com duração total de 11 minutos, a missão terminou em clima de emoção. Ao pisar novamente no solo, Katy Perry beijou o chão. Em coletiva de imprensa, declarou que a ida ao espaço foi a experiência mais marcante de sua vida, atrás apenas da maternidade.

Katy Perry lands safely and kisses the ground after Blue Origin space trip.



“Essa experiência é só superada por ser mãe. Foi por isso que foi tão difícil ir... porque minha filha é todo o meu amor. Precisei me entregar, confiar que o universo cuidaria de mim, da minha família e da minha filha.” disse.

Katy também falou sobre sua paixão por flores e explicou o motivo de ter escolhido levar uma até o espaço.

“As margaridas são flores comuns, mas crescem em qualquer condição. Elas crescem no cimento, nas rachaduras, nas paredes. Elas são resilientes, poderosas, fortes, estão em todo lugar. Flores, para mim, são o sorriso de Deus. São um lembrete da nossa bela Terra e da mágica que existe em toda parte, até em uma simples margarida”, acrescentou.

Sobre a escolha da música, disse que não cantou um de seus sucessos, pois a viagem não era sobre ela, e sim, sobre algo maior.

“Já cantei essa música antes, mas meu eu superior estava no controle, porque eu nunca imaginei que um dia fosse cantar isso no espaço. Não se trata de mim, nem de cantar minhas músicas. É sobre uma energia coletiva. É sobre fazer espaço para mulheres no futuro, ocupar esse espaço e pertencer. E sobre esse mundo maravilhoso que vemos lá de cima “, finalizou.

A missão New Shepard foi lançada às 10h30 (horário de Brasília), a partir da base da Blue Origin no Texas. O retorno à Terra terminou com um pouso vertical.

